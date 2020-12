Bratislavské Staré Mesto vynahradilo obyvateľom zrušené vianočné trhy: Lokše a punč prilákali tisíce ľudí

Úžasná vôňa všakovakých dobrôt! Aj keď tohtoročné vianočné trhy sú pre pandémiu zrušené, bratislavské Staré Mesto sa vynašlo a sviatočnú atmosféru prináša v inej forme.

Priestor na Hviezdoslavovom námestí zaplnili 15 pojazdnými stánkami, v ktorých ponúkajú tradičné aj exotické vianočné občerstvenie. Takmer nikto z nás si nevie vianočné obdobie predstaviť bez voňavého punču, plnených lokší či sladkej medoviny. Na zrušenie tradičných vianočných trhov zareagovala mestská časť Staré Mesto svojsky a na Hviezdoslavovom námestí namiesto klasických trhov pristavila prenosné food trucky.

„Kým vianočné trhy sú hromadné podujatie a týkajú sa ich známe obmedzenia vydané RÚVZ, take-away predaj je, naopak, odporúčaný a bezpečný spôsob predaja. V prípade, že sa epidemiologická situácia náhle zmení a obmedzenia sa dotknú aj tohto typu predaja, food trucky jednoducho odídu. Na námestí môže byť najviac 15 pojazdných stánkov. „Maximálny počet bol stanovený s ohľadom na plochu, ktorá je k dispozícii, a tak, aby sa zabránilo masovosti a koncentrácii väčšieho množstva ľudí na jednom mieste,“ objasňuje Matej Števove.

Klasika aj exotika

Väčšina z nás si spája s týmto obdobím najmä lokše, cigánsku či rôzne sladkosti. Okrem týchto tradičných pochúťok však vo vyzdobených prívesoch môžete ochutnať aj exotiku. Predávajúci lákajú na ázijské pirôžky gyoza či buchtičky bao plnené mäsom a zeleninou.

„Niektorí tieto jedlá už poznajú, iní sú zas zvedaví, čo to vlastne je, a preto prídu ochutnať,“ hovorí predávajúca Dária. Hovorca Starého Mesta však upozorňuje, že pri prívesoch nie sú stoly. Návštevníci si tak jedlo budú môcť zjesť len počas prechádzky. Sviatočnú atmosféru tu môžete nasávať od 4. do 31. decembra, každý deň od 10. do 22. hodiny.

Čo hovoríte na netradičné trhy?

Mamina Barbora (38) so svojou dcérkou Milotkou (8,5)

- Prišli sme si v tejto dobe užiť trochu vianočnej atmosféry a ochutnať sladké wafle.

Priateľky Tatiana (39) a Inga (41) Otvoriť galériu Priateľky Tatiana (39) a Inga (41) Zdroj: anc

- Sme z Ruska, no v Bratislave bývame skoro rok. Prišli sme, lebo sme chceli ochutnať slovenské jedlo, a je veľmi dobré.

Damián (24) a Katarína (24)

- Nás na trhy priviedla vôňa medoviny. hoci majú aj ríbezľovú medovinu, my sme prišli ochutnať tú klasickú.

Menu na Hviezdoslavovom námestí:

- Cigánska pečienka ....................... 5,50 – 7,50 €

- Grilovaný syr ...................5 €

- Plnená lokša, rôzne druhy (bryndzová, pečienková, kapustová, nugátová, maková, orechová) ..................2,50 €

- Zemiaková placka ......3,50 €

- Klobása ...........................5 €

- Wafle .............4,80 – 7,50 €

- Hamburger ....7,50 – 10,40 €

- Medovina................1,25 €/dl

- Punč, rôzne druhy (pomarančový, malinový, zázvorový) ...........3 - 5,50 €

- Nealkoholický punč, rôzne druhy (jablkový, ovocný) ............... 2,50 - 3 €