Evka skončila po bitke expriateľa Gusta na vozíku, tyrana prepustili z basy: Žijem v strachu!

Snaží sa zabudnúť! Eve (24), ktorá hrávala basketbal a chcela byť kaderníčkou, zničil sny bývalý priateľ Gustáv (25), ktorý ju v amoku zmlátil tak, že bola v kóme a skončila na vozíku.

Býva s mamou Evou (62) v mestskom byte v Čiernej nad Tisou (okr. Trebišov), no desí sa ďalšej pomsty od bývalého priateľa, ktorého predčasne pustili z väzenia...

Keď Evka, ktorá je na pol tela nehybná, počuje meno svojho bývalého priateľa, ihneď zmeravie. Pred vyše štyrmi rokmi ju v amoku zmlátil jej dnes už bývalý priateľ, ktorého odsúdili na päť rokov basy. Lenže nedávno sa predčasne dostal na slobodu a Eva, ktorá sa pomaličky zviecha z hrôzostrašných zranení, má skoro panický strach, že by jej mohol opäť ublížiť. „Áno, bojím sa ho. Doteraz neviem, prečo mi pred vyše štyrmi rokmi tak ublížil. Vylomil dvere, ktorými ma ovalil a potom po nich skákal ako zmyslov zbavený. Veľa si nepamätám. Bola som v kóme. Vtedy sa začalo moje trápenie,“ odhalila hrozné okamihy, ktoré zažila od niekoho, kto jej mal byť najväčšou oporou.

Gustáv sa však už veselo pohybuje po uliciach Slovenska. „Videli ho v Kráľovskom Chlmci a naozaj mám obavy, aby sa nepomstil. Ja za nič nemôžem, ale on je zdravý a ja invalidom. Som pripútaná na vozík. Nedokážem chodiť ani so špeciálnou ortézou. Nepomohli mi rehabilitácie ani operačný zákrok,“ smutne dodala žena, ktorá sníva, že raz opäť bude chodiť bez pomoci. „Hrala som dobre basketbal, no teraz sa viem akurát tak posadiť a som odkázaná na pomoc iných. Doma ma opatruje mama a priateľ Kristián, ktorý ma drží nad vodou,“ uviedla Evička, ktorú jej láska nedávno obdarovala papagájom Julinkou. „Učím sa hýbať ľavou rukou i nohou, a aj s pomocou ortézy a priateľa pomaly skúšam prvé kroky,“ uzavrela veľká bojovníčka, ktorá s milujúcou maminou hospodári s mesačným rozpočtom 406 eur. Napriek nepriazni osudu bojuje ako môže a prezradila, čo si praje na Vianoce - tablet, aby si mohla čítať a hrať sa.