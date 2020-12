Hygienici varujú Slovákov: Akú úlohu zohrávajú deti a mládež pri šírení korony?!

Deti a mládež zohrávajú špecifickú úlohu pri šírení nového koronavírusu. Môžu sa infikovať navzájom a ochorenie zanášať aj medzi dospelých.

U detí sa ochorenie COVID-19 často vyskytuje bez klinických príznakov. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti v súvislosti s preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredoškolákov pred vstupom do školy.

"Z tohto dôvodu samotné skríningové sledovanie symptómov a kontroly teploty nie sú dostatočné na to, aby sa zabránilo nekontrolovanému šíreniu vírusu najmä v komunitách detí a adolescentov. Samozrejme, v školách je potrebné dodržiavať i ďalšie nastavené protiepidemické opatrenia," uvádzajú hygienici. Zároveň tvrdia, že epidemiologická situácia na Slovensku je vo výskyte ochorenia COVID-19 stále vážna. "Deti a mládež však jednoznačne patria do škôl. Procesy preto bolo potrebné nastaviť tak, aby sa ich nástupom do škôl nezvyšovalo riziko prenosu ochorenia COVID-19 a nemalo to nepriaznivý vplyv na vývoj epidemiologickej situácie," doplnil ÚVZ SR.

Od pondelka 7. decembra je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní.

Povinnosť preukázať sa testom sa nevzťahuje na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o ňom potvrdenie alebo tých, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. Povinnosť testovať sa neplatí ani pre osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím či pre osoby so závažnou poruchou autistického spektra, pre osoby s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom. Podmienka rovnako neplatí pre onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii s leukopéniou alebo onkologicky liečených alebo s liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém.

Testovať sa tiež nemusia žiaci a zamestnanci základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredných špeciálnych škôl a odborných učilíšť a praktických škôl. Podmienka sa nevzťahuje ani na žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú na školskom vyučovaní v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.