Hviezda Repete Dušan Grúň si zúfa: Žijeme veľmi smutnú dobu

Bez lásky svojho života - vystúpení! Dušana Grúňa (78), hviezdu Repete, zasiahla koronakríza tak ako všetkých ostatných.

Spevák, pre ktorého znamená hudba všetko, je odkázaný na nedobrovoľnú pauzu od vystúpení aj divákov! Napriek tomu, že je ukrátený o to, čo najviac miluje, stále nestráca nádej. Pandémia otriasla svetom speváka Dušana Grúňa. Pripravila ho o jeho dve milované veci - hudbu a ľudský kontakt. Repeťák však nestráca nádej a stále sa môže popýšiť neutíchajúcim optimizmom a činorodosťou.

„Nedá sa povedať, že by som nič nerobil. Všetko je rozrobené, záleží len na tom, kedy príde príležitosť a kedy sa to rozbehne, pretože už aj ľudia by boli možno radi, keby sa mohli zabaviť a keby sa mohli stretnúť, možno aj vo vyššom počte ako šesť. V nejakom kultúrnom dome alebo pri príležitosti osláv... Toto je taká smutná doba, keď ani nespoznávame jeden druhého na ulici, sme zahalení v rúškach...“ vyjadril sa exkluzívne pre Nový Čas spevák, ktorý sa teraz môže venovať hudbe len pasívne - posluchom.

„Počúvam muziku takú, aká sa mi páči, ktorá vo mne evokuje tie fantastické, príjemné pocity, hudba, to je môj koníček, moje všetko prakticky.“ Napriek tomu, že sa repeťák momentálne nemôže venovať vystúpeniam a ani ich plánovaniu, neznamená to, že by doma zaháľal. Čas využíva na prácu okolo domu.

„Opravujem to, čo sa dá v byte, v dome, na záhrade a takto... Keby náhodou epidémia zmizla, tak sa zase dáme do práce a do toho, čo nás baví,“ vyjadril sa spevák, ktorý stále dúfa, že sa všetko vráti čoskoro do starých koľají.