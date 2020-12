Žilinka nezískal podporu celej koalície: Môže byť pod drobnohľadom parlamentu a vlády

Výber prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku na pozíciu generálneho prokurátora bol vzhľadom na jeho skúsenosti dobrou voľbou.

Podľa publicistu Juraja Hrabka je však možné, že bude v porovnaní so svojimi predchodcami pod väčšou kontrolou parlamentu a vlády.

"Ak bude schválený pozmeňujúci návrh pána poslanca Alojza Baránika, tak sa generálny prokurátor dostane pod kontrolu parlamentu a vlády, respektíve člena vlády," upozornil Hrabko v diskusii TASR TV na pozmeňujúci návrh poslanca SaS k plánovaným ústavným zmenám.

Za Žilinku hlasovalo v parlamente 132 poslancov zo 147 prítomných. Podporili ho poslanci OĽANO, Sme rodina, deviati poslanci SaS a poslanci opozície. Za ľudí a štyria poslanci SaS hlasovali za Tomáša Honza. Žilinka tak nezískal podporu celej vládnej koalície, pripomenul Hrabko. "Ale je dobre, že sa kandidáta na generálneho prokurátora podarilo zvoliť," povedal Hrabko.

Na margo pripravovaného pilotného otvorenia časti škôl Hrabko poznamenal, že urýchlené otvorenie niekoľkých desiatok škôl nič zásadné nezmení. Otváranie škôl, najmä ak sú vo vysoko zamorených okresoch, by považoval za predčasné. "Nikto nepochybuje o tom, že by bolo najlepšie, keby deti do škôl chodili. Druhá otázka je, či tie dva týždne do Vianoc stoja za to, lebo sa tým zvýši mobilita. Zdá sa mi to byť už unáhlené. Kompetentní by sa mali sústrediť skôr na to, aby boli školy pripravené po Troch kráľoch," povedal.

Obvinenie podnikateľa Jaroslava Haščáka, spolumajiteľa Penty, považuje Hrabko za historický precedens. "Závažnosť je veľká, lebo pán Jarolav H. je naozaj veľká ryba," podotkol, no pripomenul prezumpciu neviny. "Ale sú to veľké signály a treba veriť, že vyšetrovateľ, prokurátor a sudca rozhodnú na základe toho, čo im leží na stole a nie na základe nejakej politickej objednávky," uzavrel Hrabko.