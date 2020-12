Britániu bičuje koronavírus: Za posledný deň eviduje viac ako 16-tisíc prípadov nákazy

V Británii za posledných 24 hodín pribudlo 16 298 nakazených koronavírusom, je to najviac za takmer týždeň.

Vo štvrtok hlásili zdravotnícke úrady 14 879 novo infikovaných, uviedla agentúra Reuters. Celkový počet prípadov nákazy dosiahol v krajine so 67 miliónmi obyvateľov 1 690 432.

Počet úmrtí s chorobou Covid-19 vzrástol za posledný deň o 504 na celkových 60 617. O deň skôr to bolo 414 zomrelých. Podľa Národného štatistického úradu, ktorý do bilancie započítava všetkých zosnulých so zmienkou o koronavíruse v úmrtnom liste, zomrelo v Spojenom kráľovstve v súvislosti s nákazou už 76 000 osôb.

Reprodukčné číslo v Británii je teraz medzi 0,8 a 1,0. Znamená to mierny pokles oproti 0,9 až 1,0 z minulého týždňa. Číslo udáva, na koľko ďalších ľudí nakazený človek nákazu prenesie. Súčasný údaj znamená, že sto infikovaných ľudí nakazilo v priemere zhruba 80 až 100 osôb. Ak je číslo dlhodobo pod hodnotou jedna, má sa za to, že infekcia je na ústupe.

Hoci prírastky nakazených mali v posledných dňoch zostupnú tendenciu, vo Walese sa pokles zastavil a situácia sa nevyvíja priaznivo ani v Londýne, ktorému hrozí, že bude presunutý do tretieho, teda najprísnejšieho stupňa koronavírusových reštrikcií.