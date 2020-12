Košiciam nestačili ani štyri body Réwaya: Poprad dokonal obrat v predĺžení

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v zápase 19. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 6:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte Lukáš Handlovský.

HC Košice - HK Poprad 5:6 pp (2:2, 1:0, 2:3 - 0:1)

Góly: 4. Pospíšil (Klhůfek, Réway), 5. Chovan (Růžička, Réway), 33. Mráz (Chovan, Réway), 41. Mráz (Réway), 45. Jokeľ, 60. Svitana (Skokan), 62. Handlovský (Drgoň, Preisinger) - 6. Preisinger (Vandas, Handlovský), 8. Haščák (Drgoň, Svitana), 41. Handlovský (Vandas, Dalhuisen), 49. Haščák (Svitana, Skokan). Rozhodovali: Výleta, Stano - Ordzovenský, Gegáň, vylúčení: 8:8 na 2 min., navyše Pospíšil (Koš.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

zostavy:

HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Novota, Cibák - Réway, Mráz, Chovan - Frič, Pospíšil, Klhůfek - Belluš, Vrábeľ, Jokeľ - Demek, Havrila, Krasničan

HK Poprad: Vošvrda - Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Česánek - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Preisinger, Handlovský - Tavi, Zagrapan, Livingston - Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko - Jevoš

V 4. minúte hrali domáci presilovku a na konci rýchlej kombinácie bol Pospíšil, ktorý zblízka prekonal Vošvrdu - 1:0. Krátko na to obranca Růžička trafil ľavú žrď popradskej bránky, no pred ňou sa najrýchlejšie zorientoval Chovan a bolo 2:0. "Kamzíkov" však posadil na koňa kontaktný gól, ktorý prišiel už o 16 sekúnd. Domáci nezvládli situáciu pred vlastnou bránkou, brankár Sedláček neskrotil puk a pohotový Preisinger upravil na 2:1. Hostia následne nepohrdli ani 83-sekundovou presilovkou o dvoch hráčov, v ktorej Haščák rutinérsky prestrelil Sedláčeka - 2:2. V rušnej prvej tretine mohol domácim vrátiť náskok Klhůfek, ale svoj únik v oslabení nedotiahol do želaného konca. Gólom sa neskončili ani sľubné šance Popradčanov Bjalončíka a Mateja Paločka, ktorý trafil žŕdku.

V úvode druhej časti domáci nevyžili vylúčenie Svitanu, ktorý sa po návrate na ľad dostal do brejku, ale Sedláčeka neprekonal. Aj druhá tretina priniesla rušný hokej, tímy si však viac dávali pozor na defenzívu. Najvýraznejšie gólové príležitosti priniesli presilovky. Domáci mali v 33. minúte výhodu o dvoch hráčov, v ktorej rýchlu kombináciu s Chovanom a Réwayom zakončil Mráz a upravil na 3:2.

Popradčania spravili už v úvodnom striedaní v tretej tretine chybu v strednom pásme a po rýchlej spolupráci s Réwayom zvýšil Mráz na 4:2. Gólová odpoveď hostí však prišla takmer okamžite, keď Vandasovu prihrávku spoza bránky ideálne zužitkoval Handlovský - 4:3. V 45. minúte upravil Jokeľ na 5:3, keď sa preštrikoval obranou hostí a jeho nenápadný pokus prekvapil brankára Vošvrdu - 5:3. Na 6:3 o pár sekúnd nezvýšil Chovan, ktorý neuspel osamotený pred Vošvrdom. Hostia v 49. minúte potvrdili, že presilovky sú ich silná stránka a Haščák svojím 18. gólom v 16. zápase znížil na 5:4. Popradčania sa v ďalšom priebehu viackrát usadili pred Sedláčekom, v 60. minúte skúsili hru so šiestimi hráčmi a vyplatilo sa. Presne 18 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času sa strelou od modrej čiary presadil Svitana - 5:5. V predĺžení rozhodol o víťazstve hostí Handlovský.