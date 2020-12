Víťazstvo Maroša Žilinku v parlamente: Kto je nový prvý muž Generálnej prokuratúry?! Pochybnosti sociológa

Také niečo tu ešte nebolo! Masívnu podporu novozvoleného generálneho prokurátora Maroša Žilinku (50) naprieč politickým spektrom zrejme nikto nečakal.

Rodený Bardejovčan bude veliť prokurátorom nasledujúcich 7 rokov. Pánom bude vo všetkých súdnych sporoch a dokáže zvrátiť verdikty svojich okresných či krajských kolegov. Na aké kroky sa chystá po nastúpení do funkcie?!

Dohoda na mene nového prokurátora vyvolala búrku v koalícii. Na zadné sa stavala najmä strana Za ľudí, ktorá podporovala Tomáša Honza, ktorý v konečnom zúčtovaní skončil na druhom mieste s 15 hlasmi. Napriek ich odporu získal víťazný Maroš Žilinka neuveriteľných 132 hlasov a podporu dostal aj z opozičných strán Smer, Hlas a dokonca aj od kotlebovcov.

„Je to záväzok prinavrátiť občanom dôveru v spravodlivosť a presvedčenie, že všetci sme si pred zákonom rovní. To je možné dosiahnuť, len ak prokuratúra bude budovaná ako otvorená a transparentná inštitúcia, ktorá slúži výlučne právu, spravodlivosti a verejnému záujmu. Zaslúžia si to občania, ale aj všetci poctiví prokurátori,“ uviedol na margo víťazstva Žilinka.

Šťastná ruka?

Hoci sa v minulých mesiacoch hovorilo o tom, že nový vietor do plachiet prokuratúry má priniesť človek zvonka, nakoniec sa tak nestalo. V kuloároch sa hovorí o veľkom víťazstve Borisa Kollára. Do funkcie Žilinku totiž navrhli okrem Slovenskej advokátskej komory aj poslankyňa Sme rodina Petra Hajšelová.

„Zaskočilo ma, že zvolili opäť niekoho zvnútra. Čakalo sa, že príde niekto, kto nastaví nové pravidlá a fungovanie,“ myslí si sociológ Michal Vašečka. Naopak, o šťastnej ruke pri výbere hovorí bývalý minister vnútra a dnes advokát Daniel Lipšic, pod ktorým pracoval Žilinka ako štátny tajomník. „S Marošom sa poznám 15 rokov. Vždy som ho považoval za dobrého a rozvážneho profesionála a za jedného z najlepších prokurátorov. Držím mu palce v novej misii,“ napísal Lipšic.

Spokojní prokurátori

Spokojnosť netaja ani Žilinkovi kolegovia, ktorým bude nasledujúcich 7 rokov šéfovať. „Rada prokurátorov Slovenskej republiky víta zvolenie kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, keďže rezort prokuratúry nemôže dlhodobo riadne fungovať bez generálneho prokurátora,“ vysvetlila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že rada očakáva od nového generálneho prokurátora riešenie pálčivých problémov prokuratúry.

Žilinka strieda vo funkcii Jaroslava Čižnára, ktorý svoj post opustil ešte v lete. Mnohí mu vyčítali, že hoci sľúbil rozpútať peklo, veci sa za jeho vedenia riešili len veľmi pomaly. Naopak, Žilinka bol ten, ktorý sa postavil Kočnerovi v kauze Donovaly či Technopol. Alena Zsuzsová mala ponúkať na jeseň v roku 2017 za jeho vraždu 70-tisíc eur. Za odstránenie manželky a dvoch detí bol v hre príplatok ďalších 10-tisíc eur na hlavu. Z objednanej vraždy napokon zišlo.

Do funkcie 10. decembra

Zvolenie poslancami parlamentu je dôležitým krokom vo víťazstve Maroša Žilinku, posledné slovo má však prezidentka Zuzana Čaputová. Hoci sa neočakávali obštrukcie z jej strany, nevedelo sa, či sa hlava prokuratúry ujme funkcie už tento rok.

„Generálny prokurátor je pre výkon spravodlivosti jednou z najdôležitejších funkcií v štáte. Prezidentka víta, že voľbe kandidáta do tejto funkcie predchádzalo verejné vypočutie všetkých prihlásených a že parlament kandidáta zvolil hneď v prvej voľbe,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Striženec s tým, že slávnostný akt menovania sa uskutoční 10. decembra.





Svoje známosti nevysvetlil úplne

Michal Vašečka, sociológ Otvoriť galériu Michal Vašečka, sociológ Zdroj: anc

- To, že za neho hlasovali strany Hlas a Smer, vnímam tak, že nemali svojho výrazného kandidáta a zrejme si mysleli, že ten človek bude zvolený tak či tak, a tak sa chceli pridať na stranu víťazov. V prípade ĽSNS je to menej čitateľné. Vyslali signál novému generálnemu prokurátorovi, že nie sú takí antisystémoví.

Väčšiu búrku to vyvolo skôr v koalícii. Na novozvolenom generálnom prokurátorovi nie je tak problém jeho politická minulosť, skôr ma vyrušuje, že sa pozná s ľuďmi, s ktorými by sa nikto nechcel ocitnúť na fotke. Podľa mňa tie známosti nevysvetlil úplne. Zaskočilo ma aj to, že dlhé mesiace sa hovorilo o tom, že na čelo prokuratúry má prísť niekto, kto je mimo, kto nastaví nové pravidlá a fungovanie, a parlament opäť zvolil prokurátora zvnútra.

Míľniky nového šéfa prokuratúry

Narodil sa v Bardejove a právo vyštudoval na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach.

Ako prokurátor pracuje od roku 1993. Začínal na prokuratúre v Trnave, neskôr pôsobil v Piešťanoch, odkiaľ prešiel na GP.

Za vlády Radičovej pracoval pod exministrom vnútra Danielom Lipšicom ako štátny tajomník - v roku 2012 kandidoval za KDH do Národnej rady, no neuspel.

V roku 2013 chcel šéfovať Najvyššiemu kontrolnému úradu, no neprešiel cez Smer.

V súčasnosti pracuje ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ako riaditeľ odboru ekonomickej kriminality.

Dozoroval aj kauzu Technopol, kde je obvinený Kočner.

Momentálne sa vyšetruje objednávka vraždy, kde je obvinená Kočnerova pravá ruka Alena Zsuzsová (vypovedal o tom odsúdený v prípade vraždy Kuciaka).

Na post generálneho prokurátora ho navrhla poslankyňa Sme rodina aj Slovenská advokátska komora.

Je najvýkonnejším prokurátorom zo všetkých kandidátov, za posledných päť rokov podal 30 obžalôb.

Má za sebou silný príbeh, už v roku 2006 ako jeden z prvých kritizoval bývalé vedenie prokuratúry, bol v konflikte s Kováčikom aj Trnkom.

Viacerým poslancom prekážalo, že má kamarátsky vzťah s podnikateľom Michalom Gučíkom, ktorý sa pohybuje v pozadí politiky.

V minulosti obstál v závažných kauzách

Tomáš Koziak, politológ Otvoriť galériu Tomáš Koziak Zdroj: anc

- Ťažko povedať, ako čítať podporu Hlasu a ĽSNS. Viem si predstaviť, že by si z ich pohľadu predstavovali lepšieho prokurátora. Že by sa správal ako Čižnár v minulosti. Určite to nebolo meno, ktoré chceli vidieť na tomto poste, ale kalkulovali, že by touto voľbou chceli možno opäť prehĺbiť nedôveru v rámci koalície.

Matovič hovoril, že to bude záležitosť dohody medzi opozičnými stranami, a ak nie, opustí funkciu. Akoby chceli Matoviča podráždiť, že hlasovali spolu s koalíciou a nech na to reaguje. Žilinka ale v minulosti obstál. Navyše je verejný aj politický tlak na to, aby po politických škandáloch, ktoré sa týkali prokuratúry, došlo k zmenám. Je si vedomý zodpovednosti, lebo ho volili naprieč stranami.

Aké kauzy stoja pred ním?

- doriešenie vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

- došetrenie kauzy Gorila

- dohliadať na prípadnú obžalobu obvinených, ktorí boli zatknutí v rámci policajných akcií Božie mlyny, Očistec, Judáš, Víchrica či Búrka

- očistiť rady prokurátorov

- reforma prokuratúry