Minister Krajčí o koronavíruse: Situácia sa zhoršuje, znepokojivá je najmä jedna vec

Situácia v nemocniciach sa mierne zhoršuje, stúpajú počty hospitalizácií a ventilovaných pacientov.

Po rokovaní Pandemickej komisie Vlády SR to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. "Vývoj hospitácií v nemocniciach a ventilovaných pacientov je z dlhodobého hľadiska stabilizovaný, avšak musím povedať, že som čakal, že to bude viac klesať. Neklesá to, začína to postupne stúpať, čo je veľmi znepokojivé," konštatoval šéf rezortu zdravotníctva. V poslednom období podľa Krajčího stúpajú aj počty zdravotníckeho personálu na karanténnej PN, aktuálne je v karanténe 2 221 zdravotníckych pracovníkov. Neklesajú ani úmrtia na COVID-19, na Slovensku evidujeme približne 30 úmrtí denne.

Pandemická komisia vlády taktiež navrhla semafor v siedmich farbách od zelenej po čiernu. Čierna farba by znamenala veľmi tvrdý lockdown. V druhom stupni varovania je aktuálne 74 okresov. V treťom stupni je ich päť, kde by sa podľa odborníkov mali pretestovať obyvatelia a zaviesť by sa mali prísnejšie opatrenia. Navrhovaným semaforom sa má ešte zaoberať Ústredný krízový štáb, následne by o ňom mala rokovať vláda a potom bude predstavený verejnosti.

Minister tiež informoval, že situácia v Európe je aktuálne najhoršia v Chorvátsku, Slovinsku a Litve. Krivky počtov pozitívnych prípadov sa v Česku, Rakúsku a Poľsku zlomili a klesajú. Situácia je na Slovensku spomedzi našich susedov najlepšia, čo sa týka počtu pozitívnych prípadov, vývoj sa však začína zhoršovať. Najvýraznejšie sa situácia zhoršila v Bratislavskom kraji, kde oproti minulému týždňu počty nových prípadov stúpli o 71 percent.