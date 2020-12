Česko hlási viac ako 2000 prípadov nákazy: Minister zdravotníctva zdvíha varovný prst

V Česku v piatok do 18:00 pribudlo 2433 potvrdených prípadov koronavírusu.

Je to zhruba o 300 prípadov viac ako za rovnaký čas minulý piatok. Druhý deň po sebe tak priebežný nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zrýchlil. Vo štvrtok bola pozitívna viac ako štvrtina zo všetkých vykonaných testov, čo je najvyšší podiel od 14. novembra. Približne o 100 ale klesol počet hospitalizovaných s koronavírusom, v nemocniciach ich je 4439. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva.

Od marcového začiatku epidémie odhalili laboratória 540 094 prípadov Covid-19. Z choroby sa už vyliečilo takmer 469 000 ľudí. Aktuálne v krajine je 62 564 nakazených, väčšina má mierny priebeh.

Do štatistík v piatok pribudlo ďalších 77 úmrtí, s Covid-19 tak ešte v Česku zomrelo 8718 ľudí. Počet obetí ale v posledných dňoch klesá. V nedeľu ich bolo 94, po prvýkrát od 18. októbra sa tak ich počet udržal pod stovkou. Menej ako sto úmrtí s koronavírusom eviduje ministerstvo aj v utorok a vo štvrtok, na piatok zatiaľ pripadá 34 obetí. Pri ďalších aktualizáciách ale tieto údaje zvyčajne ešte rastú.

Laboratóriá vo štvrtok vykonali 18 383, najmenej tento týždeň. Pozitívny výsledok malo 25,15 percenta z nich. Sedemdňový priemer je mierne nad 20 percentami. Podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je to stále vysoké číslo, ktoré ukazuje relatívne veľkú vírusovú záťaž v populácii. "Pozitivita záchytov bude musieť čoskoro započítavať antigénové testy, na tom sa pracuje. Inak by to bolo 14 percent," povedal minister zdravotníctva Jan Blatný. Odborníci za bezpečný považujú podiel zhruba päť až desať percent, ktorý signalizuje, že funguje trasovanie kontaktov nakazených.

ČR je od štvrtka v treťom stupni prísnosti opatrenia v protiepidemickom systéme (PES), najnovšie sa otvorili s obmedzením kapacity napríklad obchody a reštaurácie. Blatný však v piatok na tlačovej konferencii označil situáciu za "krehkú". Nemožno podľa neho vylúčiť to, že by sa opatrenia mohli zase sprísniť. Rizikové sú momentálne hlavne kraje Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Zlínsky a Vysočina.

Reprodukčné číslo má hodnotu 0,93. Číslo R uvádza priemerný počet ďalších nakazených, ktoré nakazí jeden pozitívne testovaný.