Slovenskí lyžiari si môžu vydýchnuť: Na preteky ich prihlási SOŠV

Účinkovanie slovenských lyžiarov na medzinárodných podujatiach nie je ohrozené.

V piatkovom stanovisku pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Reagovalo tak na tvrdenia Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá vo štvrtok upozornila na hroziacu neúčasť snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela Jaroša na pretekoch Svetového pohára i na podobné problémy u ďalších reprezentantov v lyžiarskych disciplínach.

"Prihlasovanie a účinkovanie slovenských lyžiarov vo FIS je podľa potvrdených informácií z FIS presmerované na Slovenský olympijský a športový výbor a preto tvrdenia predstaviteľov SLA nie sú pravdivé. Športovci nijako nie sú ovplyvnení udalosťami, ktorých ministerstvo školstva nie je pôvodcom. Tvrdenie SLA preto nie je pravdivé. Ministerstvo školstva sleduje situáciu v slovenskom lyžovaní, koná v súlade s platnou legislatívou a je pripravené okamžite konať v rámci zákona tak, aby neboli ohrození športovci, ich činnosť, súťaže a financovanie," uvádza sa v piatkovom komuniké ministerstva.

V piatok to potvrdil na svojom webe s tým, že slovenskí lyžiari sa už môžu na súťaže FIS prihlasovať prostredníctvom SOŠV. "V súvislosti s aktuálnou situáciou v slovenskom lyžovaní, s ktorou súvisí spustenie procesu odoberania statusu národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii, je Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) po konzultácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) dočasne poverený niektorými právomocami národného športového zväzu pre lyžovanie. V prvom rade sa to týka právomoci prihlasovať slovenských lyžiarov na podujatia FIS vo všetkých lyžiarskych disciplínach a riešiť aj administratívne záležitosti okolo akreditácie sprievodu pretekárov tak, aby súčasnou situáciou neboli postihnutí pretekári a aby mohli súťažiť," uviedol oficiálny portál SOŠV olympic.sk. Podľa neho FIS v piatok ráno poslala na SOŠV prístupové kódy do prihlasovacieho systému FIS:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa začiatkom tohto týždňa rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou novovznikajúceho Združenia slovenských lyžiarov. Ministerstvo avizuje odobratie štatútu národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivana Husára bolo treba zasiahnuť pre neutíchajúce konflikty v hnutí.

Podľa štvrtkového vyjadrenia SLA tým však ohrozili účasť slovenských reprezentantov na podujatiach pod hlavičkou FIS: "Slovenská lyžiarska asociácia dnes upozornila listom štátneho tajomníka MŠVVaŠ, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, prezidenta FIS, Slovenský olympijský výbor, premiéra a prezidentku SR na skutočnosť, že štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár, listom zaslaným 1. 12. 2020 na FIS spôsobil, že Slovenskej lyžiarskej asociácii bol pozastavený prístup na prihlasovanie všetkých slovenských reprezentantov na medzinárodné podujatia pod hlavičkou FIS a neexistuje žiadna alternatívna možnosť prihlásenia. Touto aktivitou sú už reálne poškodení juniorskí pretekári v zjazdovom lyžovaní, ktorí mali štartovať v Taliansku a už sa nachádzali v dejisku pretekov, a na štart nemohli nastúpiť. Vážne je ohrozený aj štart najlepších slovenských snoubordistov Klaudie Medlovej a Samuela Jaroša na pretekoch Svetového pohára."