Vlhovú čaká cez víkend super-G: Ako ovplyvní jej výkon vojna v SLA?

Ustojí to? Hviezdna slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) sa bude musieť na štarte sobotňajšieho super-G (11.30 h) Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi popasovať s náročnou výzvou.

Bude sa totiž musieť vyrovnať nielen s nástrahami svojej neobľúbenej rýchlostnej disciplíny a nevyspytateľnej trate, ale aj s dozvukmi kauzy, ktorú spustil jej šokujúci odchod zo Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)!

Vlhová je v doterajšom priebehu sezóny jasne najlepšou lyžiarkou planéty. Dvakrát zvíťazila v slalome, raz v paralelnom obrovskom slalome, a v klasickom obrovskom slalome skončila tretia. Hoci Slovenka suverénne vládne priebežnému hodnoteniu súťaže o veľký krištáľový glóbus, musela popri súťažení čeliť aj neutíchajúcim kontroverziám medzi ňou a SLA. Tie vyvrcholili exodusom viacerých klubov a športovcov, ktorí by na čele s Petrou mali zamieriť do novovznikajúceho Zväzu slovenského lyžovania(ZSL), spadajúceho až do zaregistrovania Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) pod Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

Keďže Vlhová sa podľa svojho otca Igora snaží od celej situácie držať ďalej a naplno sa koncentruje iba na prípravu, rozporuplné dianie pod Tatrami si bude v sebe zrejme riešiť aj na sobotňajšom super-G vo švajčiarskom St. Moritzi. Hoci ešte pred vlaňajším ročníkom nemala Liptáčka s touto disciplínou či zjazdom takmer žiadne skúsenosti, ukázala, že jej okrem techniky svedčí na svahu aj rýchlosť premiešaná s dávkou nebezpečenstva a adrenalínu. V ôsmich pretekoch v kĺzavých disciplínach skončila až šesťkrát v najlepšej desiatke, navyše dvakrát jej len tesne ušlo pódium. „Musím sa im viac venovať, aby som sa na ne dokázala psychicky aj fyzicky nastaviť. A najmä nerobiť chyby, lebo tie ma vždy rozhodia,“ uvedomuje si samotná Petra, ktorej kvality vyzdvihla pre RTVS aj jej kamarátka a úspešná predchodkyňa Veronika Velez-Zuzulová: „Ak Peťa chce získať veľký glóbus, potrebuje ich jazdiť čo najviac. Ak ich bude pravidelne trénovať, má predpoklady, aby v nich útočila na pódium, ba aj vyhrávala!“ V minulej sezóne skončila Vlhová v hodnotení super-G na 14. mieste, keď jej na 119 bodov stačili len troje pretekov. „Vie dobre točiť na dlhých lyžiach aj vo veľkej dynamike a nemá ťažkosti na skokoch. Potrebuje sa len zžiť s rýchlostnými disciplínami,“ glosoval Veronikin otec a renomovaný tréner Timotej Zuzula.

Vlhová v St. Moritzi v minulosti súťažila už šesťkrát, no vždy len v technických disciplínach. V roku 2017 získala na majstrovstvách sveta spolu s Veronikou Velez-Zuzulovou, Matejom Falatom a s Andreasom Žampom striebornú medailu, v obrovskom slalome skončila ôsma a v slalome štvrtá, keď ju od bronzu delilo iba 14 stotín sekundy. V známom švajčiarskom stredisku jazdila aj paralelné slalomy, v ktorých bola predvlani druhá, a vlani dokonca triumfovala a získala malý glóbus.