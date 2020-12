Štart nového ročníka NHL je stále neistý: V hre je úplne zrušenie sezóny

NHL odštartuje 1. januára 2021. V to verí aj komisár súťaže Gary Bettman (68), ktorý si uvedomuje, že stále nie sú doladené podstatné prvky, ako sú formát súťaže, prerozdelenie divízií či začiatok a dĺžka prípravných kempov.

Všetko má na svedomí koronavírus! Vedenie súťaže stále čaká, ako sa vyvinie pandemická situácia a v závislosti od toho nastaví podmienky. „Situácia sa neustále mení. Uvidíme, ako sa na situácii odrazia Deň vďakyvzdania či Vianoce. Chceme si byť istí, že budeme napredovať bez toho, aby sme ohrozili zdravie a bezpečnosť,“ povedal Bettman pre nhl.com, ktorého najviac trápi formát súťaže, keďže hranice USA s Kanadou sú naďalej zatvorené, čo by si vyžiadalo novovytvorené divízie.

V zákulisí sa hovorí, že nie 1. januára, najskôr v polovici januára sa začne NHL. No objavili sa aj špekulácie, že majitelia by za určitých okolností mohli zrušiť celú sezónu. To by však hráčska asociácia mohla označiť za ilegálny lockout a napadnúť to na federálnom súde, keďže v prípade zrušenia ročníka by nemuseli hráčom vyplácať mzdy.