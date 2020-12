Spevák BuranoWski sa do povedomia divákov dostal vďaka šou SuperStar, no nezaháľal a na svojej kariére pracuje dodnes. Hudobník a moderátor relácie 3 pódiá Peter Bič vyzvedal, aké boli spevákove začiatky, ktoré siahajú až do folklórnych súborov. A o tom, že sa na talentovaného speváka čosi z folklóru predsa len nalepilo, sa môžete presvedčiť aj v nasledujúcom videu. Z jeho výkonu budete mať zimomriavky. V relácii 3 pódiá v piatok o 22.35 na Jednotke vás však prekvapia aj ďalšie spevácke výkony.