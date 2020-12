Opäť nesklamal! Marián Čekovský je povestný svojou veselou povahou a zmyslom pre humor. Ten mali na vlastnej koži možnosť okúsiť aj Marián Gáborík a Boris Valábik, ktorý si talentovaného hudobníka pozvali do svojej šou Boris a Brambor. A keď sa spojí zmysel pre humor a hudobné nadanie, stojí to za to! Nie však pre Borisa, ktorého Čeky doslova schladil. Viac pochopíte v našom videu, no vy si rozhodne nenechajte ujsť celú šou Boris a Brabor už v piatok o 21.55 na Jednotke.