Smerácky návrh neprešiel: Poslanci nebudú mimoriadne rokovať o referende

Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú v stredu mimoriadne rokovať o návrhu opozičného Smeru-SD, aby parlament schválil uznesenie o vyhlásení referenda. Smer-SD inicioval mimoriadnu schôdzu k tejto téme, no plénum neschválilo jej program. Schôdza sa teda skončila.

V referende sa chcel Smer-SD pýtať občanov, či sú za to, aby poslanci prijali ústavný zákon o skrátení ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, aby sa parlamentné voľby konali do 30. júna 2021. Poslanci svoj návrh odôvodňovali chaosom v boji proti pandémii nového koronavírusu.

"Rozhodnutia a opatrenia vládnej moci sú neprofesionálne pripravované a nepredvídateľné, často sú predmetom zmien a opráv," uviedli v návrhu. Vláda takisto podľa nich nie je schopná prijímať s reštriktívnymi opatreniami také kroky, ktoré by eliminovali alebo zmierňovali ekonomické či sociálne dosahy.

Šéf Smeru-SD Robert Fico ešte minulý týždeň avizoval, že ak schôdza nebude úspešná, chce otvoriť politické rokovanie so všetkými, ktorí budú mať záujem ísť do zberu podpisov vrátane opozičných strán. Dodal, že v tejto téme nemá problém ani s Petrom Pellegrinim (nezaradený). Následne by chceli spustiť zber podpisov na iniciovanie referenda. Nevylučuje, že súčasťou petičnej akcie by boli aj ďalšie otázky.