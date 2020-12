NAKA udrela na šéfa Penty za Gorilu: Haščák plánuje využiť všetky zbrane

Prišlo to, čo si na Slovensku dlhé roky nikto nevedel predstaviť.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala vplyvného slovenského podnikateľa a šéfa Penty Jaroslava Haščáka (51), ktorý mal byť podľa spisu Gorila zapletený v korupcii. Haščáka policajti obvinili z korupcie a prania špinavých peňazí. Spolu s ním je obvinený aj exsiskár Ľubomír Arpáš s manželkou. Práve transakcie medzi Pentou a Arpášovou firmou sa mali dostať do hľadáčika polície. S firmou Jaroslava Haščáka uzavrel Arpáš zmluvu na fiktívne poradenské služby za 194-tisíc eur.

Mala to však byť len zámienka a v skutočnosti išlo o odmenu za predaj nahrávky Gorila. Podľa kriminalistov vyniesol Arpáš spis Gorily z nahrávky z odpočúvania konšpiračného bytu na Vazovovej ulici po svojom odchode z tajnej služby. Následne ho mal predať Haščákovi. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Haščáka predvolali policajti cez deň na výsluch do sídla policajného prezídia. Tam ho na mieste vyšetrovateľ zadržal a obvinil z korupcie a legalizácie čiernych peňazí.

V popoludňajších hodinách zasahovali kukláči z NAKA v sídle finančnej skupiny Penta v petržalskom Digital parku. Pravdepodobne tam hľadali materiály, ktoré súvisia s kauzou Gorila. Polícia zrejme navrhne, aby bol Haščák stíhaný väzobne. „Pán Haščák využije všetky dostupné právne prostriedky, aby sa v tejto veci bránil, a kategoricky vylučujeme, že by tam dochádzalo k akémukoľvek protiprávnemu konaniu, ktoré by malo súvis so záležitosťami pána Arpáša,“ povedal pre Nový Čas hovorca Penty Martin Danko.

Vyšetrovateľ obvinil aj bývalého riaditeľa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša, ktorý je už vo väzbe pre inú trestnú činnosť, a jeho manželku Danu, ktorá v minulosti tiež pracovala pre tajnú službu. Tí sú, rovnako ako Haščák, stíhaní pre podozrenie z korupcie a prania špinavých peňazí.

Kto je Jaroslav Haščák

Spolumajiteľ finančnej skupiny Penta patrí k najmajetnejším podnikateľom na Slovensku a každoročne sa objavuje na popredných miestach rebríčka našich najväčších boháčov. Do portfólia skupiny patria mnohé segmenty, ale najvýraznejšie vníma verejnosť prítomnosť Penty v zdravotníctve. Okrem toho, že pod korporáciu patrí sieť nemocníc Svet zdravia, vlastnia aj zdravotnú poisťovňu Dôvera. Penta vlastní aj viacero slovenských médií. Dlhodobo sa vraví o veľkom vplyve Jaroslava Haščáka na politické špičky v štáte, čo dokumentuje aj nahrávka Gorila z konšpiračného bytu.

O čom je kauza Gorila

Zamestnanec SIS Peter Holúbek v novembri 2005 spozoroval pred domom na Vazovovej ulici v Bratislave vládne limuzíny aj autá predstaviteľov Penty. SIS vypracovala žiadosť o odpočúvanie bytu, patril podnikateľovi Zoltánovi Vargovi. V januári 2006 prebehli monitorované schôdzky v byte, na ktorých sa zúčastnili viacerí politici a kde sa hovorilo o miliónových úplatkoch za štátne zákazky. V decembri 2011 sa ich prepis dostal na verejnosť. Nahrávka sa našla v roku 2018 na nočnom stolíku Mariana Kočnera. V októbri 2019 bol audiozáznam zverejnený a anonymne rozoslaný do médií.