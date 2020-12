SaS súhlasí s masovým testovaním, majú však podmienku: V čom vidia potenciál a čo naopak odmietajú?

Konštruktívna kritika a názorová oponentúra môže byť podľa poradkyne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) Jany Kiššovej prínosom a nie prekážkou pri hľadaní efektívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

"Sme za masové testovanie, ale podľa semaforu, kde premorenie dosiahne určitú hranicu. Potom možno komunitné testovanie v infikovaných zariadeniach, či už sú to domovy sociálnych služieb (DSS) alebo firmy, cielene tam, kde je to dôvodné," povedala na margo kritického postoja SaS Kiššová v diskusii na TASR TV krátko pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu.

Dodala, že podľa nej by sa mala testovať kritická infaštruktúra, zdravotnícky personál a SaS vidí priestor aj na testovanie na hraniciach, ďalšie kolo celoslovenského celoplošného testovania však už strana nepodporuje. "My sme to v prvom kole podporili, napriek všetkým chybám a nedokonalostiam sme v tom videli veľký potenciál. Ale opakovať to, vzhľadom na všetky okolnosti, už nepovažujeme za správne," povedala Kiššová.

Problémom je podľa nej práve mimoriadnych rozsah takéhoto testovania, ktoré odčerpáva príliš veľké množstvo finančných, personálnych či zdravotníckych zdrojov. "Slovensko má limitované zdroje, či už sú to zdroje zdravotníckych pracovníkov, finančné zdroje, testov, ochranných pomôcok, aj trpezlivosť ľudí je istý zdroj, ktorý má svoje limity," zdôraznila.

Semafor zdravia, ktorý predstavil Sulík, podľa nej preferuje regionálny princíp a intenzitu opatrení delí do štyroch úrovní podľa premorenia konkrétneho regiónu. "Nie je to nič vymyslené na zelenej lúke. Dali sme si záležať, aby sme si načítali veci, ktoré sa robia v zahraničí a snažili sme sa vychytať tie rozumné. Pripomienkovali nám to mnohí slovenskí odborníci. Podľa mňa je to solídny základ, z ktorého sa dá vychádzať," tvrdí.

Na margo nákupu nových antigénových testov, ktorý má realizovať ministerstvo hospodárstva, očakáva Kiššová ešte dodatočnú diskusiu. "Verím, že diskusia prebehne úspešne a výstupom bude nákup rozumného počtu kvalitných testov za dobrú cenu," povedala.

Za kľúčový nástroj v boji proti novému koronavírusu považuje očkovanie, ktoré by sa mohlo začať rozbiehať koncom tohto a začiatkom budúceho roka. "Lebo skrytá forma ochorenia, keď sa človek cíti zdravý, ale napriek tomu môže byť prenášačom vírusu, je veľmi zákerná a asi sa proti nej dá bojovať len s pomocou očkovania. A bude obrovská robota ľudí presvedčiť, aby sa nechali dobrovoľne očkovať, že je to bezpečné," povedala. Podľa Kiššovej je však dôležité, aby bolo očkovanie realizované na striktne dobrovoľnej báze. "Chcem veriť, že sme ďaleko od toho, aby ľudí k očkovaniu nútili," zdôraznila. Veľkou úlohou štátu, vrátane vlády a ministerstva zdravotníctva, bude preto podľa Kiššovej osveta.