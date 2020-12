Igor Kmeťo sa prirovnáva k Maradonovi: Pre legendu chystá pesničku

Chce to stihnúť do Vianoc! Známeho slovenského speváka Igora Kmeťa (62) veľmi zasiahla nedávna smrť futbalovej legendy Diega Maradonu († 60).

Keďže bol jeho veľkým fanúšikom, rozhodol sa do slovenčiny prespievať pesničku Marado Marado Diego Diego, ktorú sám argentínsky virtuóz v minulosti naspieval.

Kmeťo v mládežníckych rokoch aktívne hrával futbal a tomuto športu sa rekreačne venuje doteraz. „Hrával som za Červenú hviezdu, potom aj futsal, a doteraz si idem na rôzne benefičné zápasy či halové turnaje kopnúť do lopty,“ prezradil Novému Času Igor, ktorý obdivoval práve argentínsku legendu Diega Maradonu. „Bol to môj športový, ale aj životný vzor. Navyše Diego mal rómsku krv ako ja, mali sme podobné postavy, chôdzu a dokonca ma roky prezývajú Diego, pretože sme boli v mladších rokoch naozaj ako dvojčatá. Keď som bol v 90. rokoch v Taliansku na dovolenke, kúpil som si jeho argentínsky dres a ľudia po mne na ulici pokrikovali Diego, Diego. Jeho smrť ma veľmi zasiahla, bol som ako obarený a stále tomu nemôžem uveriť, že už nie je medzi nami. Bol to futbalový virtuóz,“ pokračoval Kmeťo, ktorý sa rozhodol vzdať hold Maradonovi, a to tak, že do slovenčiny prespieva pesničku, ktorú v minulosti sám Diego naspieval.

„Áno, ide o song Marado Marado Diego Diego. Spolu so synom ju naspievam v slovenčine, už si skladám aj vlastný text s pomocou Andreja Turoka, ktorý bude spojený s jeho i s mojím životom a bude k tomu aj zaujímavý klip. Chcel by som to stihnúť ešte do Vianoc, takže v blízkom čase sa pustím do realizácie tohto projektu,“ dodal spevák.