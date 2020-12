Za ľudí prezradilo svojich favoritov na šéfa prokurátorov: Dostál a Grendel nie sú nadšení

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) a poslanec Ondrej Dostál (SaS) nevnímajú pozitívne, že strana Za ľudí oznámila mená svojich favoritov.

Prioritou v rámci koalície by podľa nich malo byť dohodnúť sa na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Dostál nevníma pozitívne ani skúšobné hlasovanie v koalícii, uprednostňuje dohodu po rokovaní. Grendel to považuje za spôsob, ktorý ich môže posunúť bližšie k dohode.

"Prioritou je dohodnúť sa v rámci koalície na spoločnom kandidátovi, akékoľvek hádzanie mien do pléna, s kým súhlasíme, s kým nesúhlasíme, by len sťažilo proces dohody," skonštatoval Grendel. Poznamenal, že klub OĽANO je najväčší v parlamente a mohol by si dovoliť "risknúť" prvé kolo voľby, pretože by sa s veľkou pravdepodobnosťou do druhého kola dostal niekto z favoritov hnutia. V súvislosti s oznámením favoritov zo strany Za ľudí poznamenal, že si nechce mená odkazovať cez médiá. Myslí si, že by to neprospelo veci.

Koaliční lídri sa stretnú kvôli voľbe generálneho prokurátora: Krajniak prezradil, koho preferuje Sme rodina

"Zotrvám na tom, že nebudem hovoriť žiadne mená. Najprv by sme sa mali dohodnúť v rámci vládnej koalície, až potom hovoriť, na kom sme sa dohodli," reagoval Dostál. Myslí si, že k šanciam na dosiahnutie dobrej dohody neprispieva, ak strany začnú predstavovať svojich kandidátov. Osobne nepovažuje za veľmi dobré ani indikatívne hlasovanie, uprednostňuje rokovania. Nechcel povedať, či poslanecký klub SaS vidí prienik pri niektorých kandidátoch s niektorou stranou.

V súvislosti s tým, že Generálna prokuratúra (GP) SR je aktuálne bez vedenia, obaja uprednostňujú čo najstarostlivejší výber kandidáta, hoci by boli radi, keby mali prokurátori vedenie. Grendel poznamenal, že polícia a prokuratúra fungujú a pokračuje aj vyšetrovanie viacerých káuz.

Odsunutie diskusie o reforme justície a ústavných zmenách ani jeden z nich nepovažuje za vydieranie. "Je to súčasť očisty justície a prirodzenou súčasťou očisty by mala byť aj voľba generálneho prokurátora, ak sa na časti nevieme dohodnúť, je fér počkať si, aby dohoda bola komplexná," uviedol Grendel. Dodal, že na konci dňa novela schválená bude a koalícia postupuje v zmysle programového vyhlásenia vlády.

Dostál tiež verí, že presunutie novely bolo v dobrej viere a nejde o nátlak v súvislosti s voľbou kandidáta na šéfa GP. Je presvedčený, že dôvodom je doriešenie otvorených otázok. V súvislosti s novelou si nemyslí, že by mal Ústavný súd (ÚS) SR disponovať právomocou posudzovať súlad ústavných zákonov s Ústavou SR. "Takáto právomoc nebola daná ÚS," podotkol s tým, že si ju prisvojil rozhodnutím o sudcovských previerkach. Pripustil, že ak by tak urobil pri inej veci, napríklad ohrození základov právneho štátu, asi by sa na to pozerali inak.