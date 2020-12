Svetlana († 36) ochorela na Covid, synčeka porodila na smrteľnej posteli! Hrôza, čo sa stalo v priebehu niekoľkých dní

Mimoriadne tragický príbeh! Koronavírus zabil takmer celú rodinu...

Svetlana Sorochinskaya z Petrohradu zomrela krátko po pôrode svojho synčeka Kireyho. Pripútaná na lôžko, kam sa dostala po infikovaní sa koronavírusom, dala život svojmu dieťaťu na pľúcnej ventilácii.

Mimoriadne tragické na celej veci je fakt, že Svetlana skonala niekoľko dní po smrti otca a niekoľko dní predtým, ako vírus zabil aj jej matku, píše mirror.co.uk. Jej synček ta zostal jediný preživší celej rodiny.

Predpokladá sa, že rozvedená 36-ročná Svetlana chytila koronavírus pri návšteve svojho otca Kireyho Pinchina († 64) v nemocnici, kde podstúpil operáciu srdca. Zomrel na Covid-19 5. novembra, osem dní po prepustení z nemocnice. „Môj otec... bol si najlepším a najláskavejším mužom na tomto svete. Budem ťa milovať naveky," poslala svojmu otcovi odkaz do neba netušiac, že sa s ním o chvíľu znova stretne.

Svetlana išla do pôrodnice, no keď jej zistili Covid-19, poslali ju do nemocnice s infekčnými chorobami. Synčeka porodila o 6 týždňov skôr, pričom bola pripojená na pľúcnu ventiláciu.

Syn dostal meno Kirey podľa svojho zosnulého dedka. Niekoľko hodín po pôrode zomrela aj Svetlana. V tom čase bola na tom zle aj jej matka Vera, ktorá takisto ochorela na koronavírus. Zomrela 10 dní po hospitalizácii.

Sesternica Svetlany Larisa si chce dieťatko, ktorého otec nie je známy, adoptovať a vychovať.