Vojenské letiská budú mať nové rádiolokátory: Životnosť terajších skončila pred 3 rokmi

Vojenské letiská budú mať nové rádiolokátory. Dodanie zabezpečí spoločnosť ELDIS Pardubice, ktorá vzišla z verejného obstarávania.

V pondelok s ňou Ministerstvo obrany (MO) SR podpísalo rámcovú zmluvu na dodanie troch kusov súprav v celkovej sume 23,7 milióna eur s DPH. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Nové rádiolokátory nahradia v súčasnosti nevyhovujúce vybavenie, ktorému technická životnosť skončila pred troma rokmi. Ministerstvo obstará tri kusy súprav letiskových prehľadových rádiolokátorov. Pôjde o letiskový prehľadový rádiokolátor SRE, sekundárny prehľadový rádiolokátor SSR a presný pristávací rádiolokátor PAR. "Z podpísanej rámcovej zmluvy zároveň vyplýva, že prvá súprava rádiolokátorov bude dodaná do konca roka 2021 pre Dopravné krídlo Kuchyňa a následne aj pre ďalšie vojenské letiská," povedala Kovaľ Kakaščíková. Cenová ponuka spoločnosti ELDIS Pardubice bola podľa rezortu obrany nižšia o 139.305,60 eura s DPH ako predpokladaná hodnota zákazky.

"Technika po životnosti je pravdepodobne druhým najčastejším problémom v našich ozbrojených silách, hneď po havarijnom stave infraštruktúry. Je to smutné, no zároveň jasné zrkadlo zanedbania nevyhnutných investícií do modernizácie a rozvoja zo strany predchádzajúcich vedení rezortu," skonštatoval minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Doplnil, že v súčasnosti sa snažia napomôcť tomuto stavu efektívnymi, cielenými, transparentnými a hospodárnymi investíciami.

Cieľom projektu je zabezpečiť správne a bezpečné riadenie letovej prevádzky na vojenských letiskách. Taktiež poskytovať letecké navigačné služby v zmysle zákona o civilnom letectve a v súlade s normami NATO, priblížila hovorkyňa. Dodala, že rádiolokačné prostriedky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR sú zaradené do Integrovaného systému obrany vzdušného priestoru a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS). Kovaľ Kakaščíková pripomenula, že verejné obstarávanie nových letiskových rádiolokátorov postupom rokovacieho konania bolo vyhlásené dvakrát.