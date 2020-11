Gröhling v pomykove: Krízovému štábu poslal plán na návrat detí do škôl, rokovanie zrušili

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v pondelok ráno poslal členom ústredného krízového štábu (ÚKŠ) realizovateľný plán, podľa ktorého by sa mohli žiaci čo najbezpečnejšie a v čo najkratšej dobe vrátiť do škôl.

TASR to potvrdil odbor komunikácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Na pláne šéf rezortu školstva pracoval spolu so zástupcami samospráv, cirkevnými, ale aj súkromnými zriaďovateľmi škôl, so zástupcami školských organizácií aj s odborníkmi na zdravotníctvo. "Prečo sa zrušil dnešný krízový štáb, sa budem dopytovať ministerstva vnútra. Faktom však je, že každým jedným dňom odkladu sa znižuje šanca na realizáciu, a teda aj šanca na návrat detí do škôl do Vianoc," uviedol Gröhling.

Minister školstva mal v pondelok na ÚKŠ predstaviť plán na návrat žiakov do škôl. Zasadnutie štábu však bolo zrušené. Podľa informácií TASR by sa malo rokovanie ÚKŠ uskutočniť v utorok popoludní.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú maximálne z piatich žiakov a pedagóga.