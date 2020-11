Vodiči, majte sa na pozore! Sneh skomplikoval dopravu na severe, dve vozidlá skončili v priekope

Po nočnom snežení na severe regiónu Gemer zostal na niektorých cestách čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh v hrúbke jedného až troch centimetrov.

Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.

Ako uvádzajú viacerí vodiči na sociálnej sieti, sneženie spôsobilo problémy hlavne na obchádzkovej trase z Muráňa do sedla Javoriny, z ktorej nebol odhrnutý sneh a dve vozidlá skončili v priekope. Podľa vodičov bola v noci trasa prejazdná iba so snehovými reťazami.

Aktuálne musia vodiči s utlačeným snehom do jedného centimetra rátať na horskom priechode Zbojská pri Tisovci. Na ďalšom horskom priechode Dielik medzi Tisovcom a Muráňom je podľa cestárov miestami utlačený sneh hrubý tri centimetre.

Kašovitý sneh hrubý jeden až dva centimetre je podľa SSC aj na ceste od Rákošskej Bane do Rožňavy, z Plešivca smerom na Dlhú Ves a pri Henckovciach. Kašovitý sneh v hrúbke jedného centimetra je miestami aj na horskom priechode Soroška a čerstvý sneh do dvoch centimetrov na ceste z Krásnohorského Podhradia do Úhornianskeho sedla.