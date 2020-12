Emmu bolel chrbát a krvácala po sexe, lekári ju odbili až 15-krát: Krutá smrť!

Mala zlú predtuchu, tá sa, bohužiaľ, aj naplnila. Mladá žena podľahla zákernej chorobe,

Britka Emma Swain († 23) pociťovala nebezpečné príznaky a svojho lekára prosila o pomoc, ten ju však nevypočul. Mladá žena na to doplatila životom.

Emma sa sťažovala na bolesti chrbta a krvácanie po sexe, s problémom sa obrátila na svojho gynekológa a žiadala ho, aby jej urobil výter krčka maternice, keďže sa obávala, že by jej zdravotné ťažkosti mohli byť symptómami rakoviny. Podľa britského denníka Daily Mirror ju však mal lekár odmietnuť až 15-krát s tým, že na testy je príliš mladá a robia sa až po dovŕšení 25 rokov. Gynekológ si myslel, že dievčina len prehnane reaguje a poradil jej, aby zmenila antikoncepčné tabletky. Pravda však bola oveľa desivejšia.

Emmine obavy sa neskôr ukázali ako opodstatnené. Ochorela na rakovinu krčka maternice a rok po tom, ako jej oznámili diagnózu, zomrela. Zdrvená rodina sa obrátila so žalobou na súd a po dlhých šiestich rokoch dostala od nemocnice kompenzáciu a ospravedlnenie za pochybenie, pretože, keby Emme urobili test, mohla ešte teraz žiť. "Vidieť, ako vaše dieťa cez to prechádza s tým, že viete, že sa tomu dalo zabrániť, je veľmi ťažké. My sme tým ľuďom dôverovali. Nikdy im to neodpustím," uviedol užialený otec pacientky Darren (51).