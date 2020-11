Protest pred domom Matoviča, policajti boli len v úlohe štatistov: Odborník tuší, prečo nezasiahli

V sobotu sa pred rodinným domom premiéra Igora Matoviča (47) zhromaždili stovky demonštrantov, ktorí chceli vyjadriť svoj odpor k protikoronovým opatreniam. Pred bránu mu priniesli drevenú truhlu aj pohrebný veniec a skandovali pri tom heslá ako „Matovič, do basy“ či „Rúška dole“.

Situáciu pozorne sledovali policajní tažkoodenci, no proti protestujúcim - ktorí prevažne nemali na sebe rúška a zišli sa počas zákazu zhromaždenia - nezakročili. Prečo polícia nekonala?

Rozvášnený dav zvolal do Trnavy šéf ĽSNS Marian Kotleba (43). Kotlebovci a ich prívrženci sa najskôr stretli na Trojičnom námestí v Trnave, odkiaľ sa cez stred mesta presunuli na ulicu, kde býva Igor Matovič.

„Igorko musí vidieť , že to nebola jednorazová akcia v Bratislave, že to nebolo jednorazové vystúpenie nespokojných ľudí niekde ďaleko od jeho domu, kde sa ho to netýka,“ vysvetľoval Kotleba, prečo sa vybral demonštrovať pred premiérovo sídlo. Vyše 500 rozhnevaných ľudí zaplnilo celú ulicu pred Matovičovým domom a pred bránu mu vystavili drevenú truhlu a smútočný veniec. Prístup na ulicu na rozdiel od protestu, ktorý sa konal 17. novembra, nebol zablokovaný.

Prítomní ťažkoodenci sa na mieste pozerali na dav, ktorý očividne porušoval viacero nariadení a skandoval smerom k premiérovi, že je vlastizradca. Ani to však policajtov nerozrušilo natoľko, aby zasiahli. „V uliciach Trnavy boli pripravené policajné hliadky, ktoré po celý čas monitorovali situáciu, vyhodnocovali informácie a v prípade narušenia verejného poriadku boli pripravené ho obnoviť. Všetky ohlásené zhromaždenia boli nakoniec pokojné, bez narušenia verejného poriadku,“ uviedla policajná hovorkyňa z Trnavy Zlatica Antalová. Pri proteste v Nemecku v rovnaký deň polícia konala diametrálne inak. Najskôr vyzvala demonštrantov, aby si nasadili rúška, a keď neuposlúchli, dav rozohnala.

Bolo tam riziko

Andor Šándor, bezpečnostný analytik

- V takom prípade má polícia veľmi ťažkú situáciu, aby tým zákrokom neurobila ešte horšie. Apriori pokiaľ polícia nebude vymáhať dodržovanie zákonov, tak je to zle. Na druhej strane, keď to má vymáhať za použitia násilia či vodných diel, tak je tu riziko, že by to väčšinová spoločnosť nebola ochotná prijať. V Nemecku sa proti demonštrantom zakročuje, otázka je, či to v konečnom dôsledku nebude v krajine posilňovať rôzne ultrapravicové tendencie.