Lucia Hablovičová si siahla na svoje dno: Mám to za sebou

Niekdajšia riaditeľka súťaže krásy Lucia Hablovičová (41) si v živote stanovila méty. Jednou z nich bolo aj štúdium na vysokej škole.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po tom, čo sa takmer úplne stiahla spred šoubiznisových reflektorov, pustila sa do podnikania s vlastnou škôlkou a venovala sa naplno svojmu synčekovi Theovi (7). Ako sa však zdá, krásna brunetka si predsa len našla čas a posledné roky strávila nad knihami. Ako však priznala, nebolo to vždy jednoduché!

Radosť aj trápenie. Aj tak by sa dalo nazvať obdobie, keď sa kráska Lucia Hablovičová venovala štúdiu na vysokej škole. Známa brunetka brala školu veľmi vážne, poctivo sa vždy pripravovala a inak to nebolo ani vo finále pred krátkym časom, keď sedela nad štátnicovými otázkami a „tlačila“ do seba informácie. Veľkými pomocníkmi jej pri tom boli aj káva a chutné čokoládky, ktoré dlhonohej Lucii dodávali energiu. Ako však priznala, škola nebola len prechádzkou ružovou záhradou.

„Jedna z najväčších výziev môjho života. Toľkokrát som to chcela vzdať, toľkokrát som bola vďačná za všetko nové, čo mi to prinieslo. Keby mi niekto povedal na strednej, že raz budem s radosťou a dobrovoľne študovať na vysokej škole, poviem mu, že sa zbláznil, a predsa... Veľké ďakujem všetkým, ktorí na mňa mysleli, motivovali ma, pomáhali mi a stačí len, že verili! Mám to za sebou. Vaša šťastná Bc (bakalárka, pozn. red.),“ priznala šťastná Lucia.