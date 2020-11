Po búračke v centre Zvolena zomrel Lukáš († 37): Obrovský náraz, svedok opísal hrozivý výjav

Nezodpovedný opitý vodič! Zo štvrtka na piatok sa stala v centre Zvolena vážna nehoda. Bavorák prichádzal po ceste, ktorá vedie pod zámkom smerom na nákladnú stanicu.

Pri schádzaní z mosta vyletel na chodník, prerazil zábradlie a narazil do jedného z domov. Na chodníku ani v miestnosti, do ktorej auto narazilo, sa našťastie nenachádzali žiadni ľudia. Jeden zo spolujazdcov však nehodu neprežil. Podľa informácií Nového Času mal za volantom sedieť Martin (27) z Detvy.

„Vraj ľudia počuli obrovský náraz. Ja som už potom iba videl auto, ako bolo prednou časťou v oknách a zadnú časť malo na ceste. Viselo vo výške viac ako meter na zemou. V časti domu, kde narazilo, sídli firma a tak tam v noci nikto nebol. Majú ale rozbité okno a popraskaný múr. Zrejme to bude posudzovať statik. Musel ísť veľmi rýchlo, inak by to takto nedopadlo,“ vyjadril sa vydesený sused z vedľajšieho domu.

Auto mal šoférovať Martin (27) z Detvy, vedľa neho mal sedieť kamarát z Ukrajiny (26), ktorý žije vo Zvolene a na zadnom sedadle nebohý Lukáš († 37) z Prešova. Po náraze museli z auta všetkých troch vyťahovať hasiči. Žiaľ, Prešovčanovi už pomôcť nedokázali. Bol namieste mŕtvy a podľa informácií Nového Času si mal naraziť hlavu o strechu vozidla.

„Lekár konštatoval smrť. Ďalší dvaja účastníci nehody boli s úrazom hlavy transportovaní do nemocnice,“ uviedla Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Tragickú nehodu vyšetruje aj polícia.

„Krátko po polnoci došlo priamo v centre Zvolena k tragickej dopravnej nehode. Vodič z Detvy pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk, prerazil oceľové zábradlie a narazil do bytového domu. Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj dvaja spolujazdci. Jeden muž utrpel zranenia, ale ďalší spolujazdec nehodu neprežil. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,10 promile,“ informuje na svojej stránke polícia.