Romantická inverzia na Pustom hrade: Fotky zachytili nádherné prírodné divadlo

Nádherné prírodné divadlo! Jeseň patrí zrejme k najkrajším ročným obdobiam na Slovensku.

Zvýšiť opatrnosť, hlavne v jej záverečnej fáze, by však mali najmä v ranných hodinách vodiči. Cestnú premávku totiž môžu komplikovať hmly, poľadovica, ale aj mrznúce mrholenie. Na druhej strane príroda hýri nádhernými farbami a prináša aj nádherné predstavenia. Jedným z nich je hlavne inverzia, ktorú si mohli ľudia vychutnať počas uplynulých dní aj na Pustom hrade nad Zvolenom. Čo tento jav znamená?

Na Pustom hrade už viac ako 20 rokov prebieha výskum a jeho obnova. V ranných hodinách tu bolo posledné dni slnečné počasie a väčšia časť pod ním bola ponorená do hmly. „Inverzia je vlastne opačný chod teploty s výškou. Zvyčajne je to tak, že pri normálnom rozvrstvení atmosféry nám teplota vzduchu s výškou klesá, to je normálny chod. Keď je inverzia, nastáva to opačné. Teplota nám s výškou stúpa. To znamená, že najteplejšie máme vo vyšších vrstvách atmosféry a, naopak, nížiny a nižšie polohy zostávajú chladnejšie,“ povedala meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová.

Zaujímavé nálezy na Pustom hrade

2016 - Tento rok patril k tým najbohatším, čo sa týka nálezov na Pustom hrade. Išlo o kostru dieťaťa, ktorú objavili na podlahe spáleného domu z bronzovej doby na Hornom hrade, či kolekcia keramiky badenskej kultúry z neskorej kamennej doby objavená na Dolnom hrade.

2017 - Na Pustom hrade objavili počas výskumu veľa vzácnych a originálnych mincí, ale aj desiatky falzifikátov z prelomu 13. a 14. storočia. Ide o pliešky s medeným jadrom, na ktorom bol veľmi tenučký strieborný plát. Jednoducho klamali na obsahu striebra v minciach. Falzifikáty navyše neboli veľmi kvalitné.

2019 - Našiel sa nepatrný úlomok, ktorý zdanlivo pripomínal slonovinu, avšak netušili, aký je vzácny. Zapadol totiž do iného väčšieho kúska, ktorý našli na Pustom hrade pred 23 rokmi. Ide o torzo zdobenej rúčky s vyobrazením rytiera v prilbe kľačiaceho pri ďalšej postave a patrí k najkrajším nálezom.



Aké bude počasie

sobota: 1 až 6 st.

nedeľa: -1 až 6 st.

pondelok: -2 až 4 st.

utorok: -2 až 4 st.

streda: -2 až 3 st.