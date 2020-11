Pokľakol až po päťdesiatke: Predstaviteľ Chandlera z Priateľov sa zasnúbil s mladou manažérkou

Predstaviteľ Chandlera Binga (51) zo seriálu Priatelia konečne našiel svoju Monicu aj v realite. Herec Matthew Perry dlhé roky zápasil so svojimi démonmi.

Tomu je už zjavne koniec. Prvýkrát vo svojom živote sa rozhodol urobiť tento veľký krok. Svoju priateľku Molly Hur­witz (29) požiadal o ruku. A ona súhlasila. Už bolo načase. Po niekoľkých nevydarených vzťahoch s herečkami Juliou Roberts (53) a Lizzy Caplan (38) sa zdá, že našiel tú pravú. A nie hocijakú, ale hneď tú najúžasnejšiu vôbec na celom svete, ako oznámil magazínu People.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hoci kolovali zvesti o ich tohtoročnom odlúčení, je zrejmé, že všetky pochybnosti šli bokom. Večne nespútaný Perry sa rozhodol svoj vzťah spečatiť najromantickejšie, ako len mohol. Pokľakol pred mladou talentovanou manažérkou Molly, v ruke zvierajúc škatuľku so snubným prsteňom.

Oficiálne svoj vzťah oznámili verejnosti začiatkom roka prostredníctvom fotografie. „Druhý rok ako môj Valentín, jeho prvý ako instagramový influencer,“ napísala Molly k spiacemu Matthewovi s vysmiatym balónikom. Pravdepodobne sa začali stretávať od roku 2018, keď mu bola oporou v jednom z jeho ďalších temných okamihov.

Prasknuté črevo ho takmer stálo život a musel podstúpiť akútnu operáciu, z ktorej sa zotavoval tri mesiace. Dvojicu to zjavne zocelilo, pretože odvtedy sa zdá byť nerozlučná. Dokonca už spolu strávili minuloročné Vianoce a chystajú sa bývať spolu.

Popularita seriálu Priatelia vystrelila Perryho medzi špičkové herecké hviezdy. Na pľaci jeho Chandler Bing perlil jednu sarkastickú poznámku za druhou, vtipkoval a bavil milióny ľudí. A tak by nikto nepovedal, že sa za maskou komika skrýval nešťastný človek, závislý od alkoholu a od drog.

Zašlo to tak ďaleko, že si nepamätal natáčanie 3. až 6. série populárneho seriálu. Napriek tomu do práce nikdy neprišiel pod vplyvom omamných látok, iba s ťažkou opicou, čo bolo, ako priznal, oveľa horšie. Absolvoval niekoľko odvykačiek, no nakoniec vždy podľahol svojim závislostiam.

„Nemôžete čakať, že 30-ročný problém s drogami vyriešite za 28 dní,“ priznal. Svoju cestu za vytriezvením začal v roku 2001, keď s pomocou rodičov opäť vyhľadal odbornú pomoc, a odvtedy sa učí žiť lepšie. Od roku 2013 pomáha aj iným ľuďom bojujúcim so závislosťou.