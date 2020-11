O chod FK Pod Šibenou Roma sa starajú členovia jednej rodiny: Mesto zachránila jedenástka Rómov

Zachraňujú česť hanušovského futbalu. Mesto medzi Vranovom a Prešovom reprezentuje jediné družstvo, ktorého členmi sú výlučne Rómovia z jednej ulice.

Funkcionármi a zakladateľmi FK Pod Šibenou Roma sú zase členovia jednej rodiny. Predchádzajúci futbalový klub skončil svoju činnosť pred necelými piatimi rokmi pre finančné nezrovnalosti. Organizovaný futbal v meste na východnom Slovensku sa vlani rozhodli obnoviť Rómovia z ulice Pod Šibenou, odkiaľ pochádza aj názov klubu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Všetci futbalisti pochádzajú z našej ulice. Nebol to náš pôvodný zámer. Pozývali sme do klubu každého, kto by prejavil záujem. Pokojne za nás môžu hrať aj Vietnamci alebo Eskimáci. Nikto však neprejavil záujem,” prezradil podpredseda klubu František Hlucho Horvát ml. (36). Zaujímavosťou je, že vášeň pre túto kolektívnu hru má aj jeho otec (60).

Muž s rovnakým menom je predsedom. Manželka juniora Lucia (35) je videotechničkou a mama Helena (58) zasa obstaráva organizáciu zápasov, pričom sa stará aj o poriadok v šatniach. Začiatky klubu neboli ľahké. Peniaze zháňali kade-tade. Otvoriť galériu F. Horvát ml. s mamou, ktorá je organizátorkou zápasov aj upratovačkou. Zdroj: Peter Novotný

„Veľmi nám vyšli v ústrety primátor Štefan Straka či prednosta mestského úradu Slavomír Karabinoš. Ten dokonca sľúbil, že keď to situácia dovolí a pre koronu pozastavená súťaž sa obnoví, oblečie dres a nastúpi za nás. Už sa tešíme. Máme radosť aj z toho, že máme družstvo žiakov, za ktoré však hrajú tiež len Rómovia,” dodal člen veľkej futbalovej rodiny, ktorá do klubu prispela aj z vlastného vrecka kúpou kosačky.

Síce figurujú na predposlednom mieste VI. ligy, no napriek tomu tvrdo trénujú a snažia sa zlepšovať. „Spokojní nie sme, veríme, že v tabuľke pôjdeme hore. Radi by sme zabodovali v súťaži fair play,” načrtol ambície mužstva Horvát. „Zatiaľ sa im to celkom darí. Vlani sa umiestnili na treťom mieste. Tohto roku sú Hanušovčania zatiaľ piati, ale rozdiely sú minimálne,” uzavrel Miroslav Kuzma z oblastného futbalového zväzu vo Vranove.





VI. okresná liga