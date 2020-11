Napokon sa dočkali! Stredoškoláci z Banskej Bystrice nemali pomôcky na dištančné vzdelávanie, takto zakročil kraj

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v stredu odovzdali 11 študentom Strednej odbornej školy informačných technológií (SOŠIT) v Banskej Bystrici počítače, ktoré darovali firmy i jednotlivci v rámci zbierky, ktorú kraj vyhlásil ešte v októbri.

Ide o stredoškolákov, ktorým chýbalo dostatočné technické vybavenie na dištančné vzdelávanie. TASR o tom v stredu informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK, s tým, že v prvej etape počítače dostane k dispozícii viac ako 160 detí z 18 stredných škôl v rámci kraja. "Do tejto chvíle sa vyzbieralo 88 počítačov, ďalších 37 máme prisľúbených, ale zatiaľ fyzicky nedorazili. Okrem toho sa k žiakom do výpožičky dostane 17 počítačov z našich stredných škôl a ďalších 37 vyradených, ale stále funkčných zariadení priamo z Úradu BBSK. Som veľmi rád, že aj takto môžeme pomôcť deťom, ktoré by inak mali k dištančnému vzdelávaniu sťažený prístup," reagoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý spustil túto iniciatívu.

Podľa neho okrem samotných počítačov BBSK vybaví na svoje náklady tých žiakov, ktorí to potrebujú, internetovým pripojením. Kraj z vlastných prostriedkov už zakúpil USB modemy či súpravy slúchadiel a mikrofónov. V prvej fáze takto uspokojí potreby 18 škôl a viac ako 160 študentov. "Ďakujem všetkým firmám i jednotlivcom, ktorí sa do zbierky doposiaľ zapojili, či už v podobe darovaného počítača alebo poukázania peňazí na transparentný účet. Zbierka stále pokračuje, dostatočné technické vybavenie na online vzdelávanie nemá totiž podľa našich zistení až desať percent stredoškolákov v BBSK, čo je viac ako 2500 detí," zdôraznil šéf kraja Ján Lunter s tým, že žiakom zostávajú vo výpožičke až do chvíle, kým neukončia štúdium na strednej škole.

"Vyčistenie a inštaláciu operačného systému i potrebných programov na online vzdelávanie sme zabezpečovali aj na našej škole. K žiakom sa tak dostávajú počítače, ktoré sú plne funkčné a dostatočne vybavené na to, aby sa do online vzdelávania mohli stopercentne zapojiť. Teší ma, že sme mohli prispieť k úspechu celého projektu," doplnil Štefan Balogh, riaditeľ banskobystrickej SOŠIT. Na technickej príprave počítačov sa spolu s nimi podieľala aj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša.

Podľa Ondreja Luntera sa počítače okrem stredných škôl v Banskej Bystrici dostanú v prvej fáze i k študentom v Rimavskej Sobote, Brezne, Banskej Štiavnici, Tisovci, Zvolene, Veľkom Krtíši či Žarnovici. Do tejto chvíle venovalo počítače stredoškolákom 32 firiem a jednotlivcov, ďalší poukázali peniaze na transparentný účet.