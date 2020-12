Autorky výzvy o obdarovaní dôchodcov bojujú proti sťažnostiam: Neuveriteľné, čo niekto pribalil do daru!

Výzvu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok už pozná množstvo Slovákov, ktorí sa do nej s radosťou zapájajú.

Každá škatuľa plná darčekov, ktorá má potešiť seniora z domova dôchodcov musí prejsť pred odovzdaním kontrolou. Hoci sa cení každá snaha ľudí urobiť radosť babičkám a dedkom, niekedy si pri plnení škatuľe ľudia neprečítajú dôležité pokyny a pridajú do nej niečo nevhodné.

Autorky a koordinátorky výzvy tak potom čaká niekoľkohodinová práca, kedy obsah škatúľ kontrolujú, prípadne kombinujú, aby boli darčeky vyrovnané. Autorky preto žiadajú, aby si ľudia pred odovzdaním škatúľ dôkladne prečítali, aké rozmery by mala mať a čím ju treba plniť. Stretli sa totiž aj so sťažnosťami na triedenie škatúľ. Preto sa rozhodli vysvetliť, prečo k tomu dochádza.

Jedna z koordinátoriek, Sisa hovorí, že do rúk im príde 90 percent škatúľ, s ktorými netreba nič robiť, avšak zvyšných 10 percent nespĺňajú kritériá z dvoch dôvodov: "Obsahujú nevhodné predmety (napr.viditeľne použité kusy oblečenia, sviečky, velkonočné kraslice po záruke, zaprašené sošky, fľašky alkoholu pre deduška (medovina, víno, likéry najčastejšie), špinavé šálky, hrebeň s vlasmi, knižka s depresívnym obsahom (napr. Slučka, Jednou nohou v hrobe, Modlitba za pokojnú smrť a pod.) a mohla by som pokračovať. Samozrejme tieto predmety z krabíc vyberieme a pokiaľ to je možné, darujeme vedľa v taške vedeniu (napr. sviečky vedia zapáliť v spoločnej miestnosti, alebo víno dajú niekomu, kto neberie lieky atď.)" opisuje Sisa, čo všetko ponachádzali v škatuliach.

Druhým dôvodom triedenia sú, podľa slov koordinátorky, nevyvážené škatule: "Starí ľudia sú ako deti a budú si vzájomne porovnávať krabičky a kto, čo dostal. Preto upozorňujeme v pokynoch, aby ľudia vyvážene plnili ideálne aspoň jednu vec z každej kategórie a nevkladali jeden veľký predmet do krabíc, alebo nepoužívali príliš malé (detské topánky) resp. príliš veľké krabice (čižmy). Bohužial, však neustále dostávame poloprázdne krabice, alebo krabice čo sú síce plné sladkostí, či drogérie, ale neobsahujú z ostatných kategórií. A v ďalšej krabici zas možno niekto dal čiapku a šál, ale aj kožené rukavice a peňaženku pre babičku. V takomto prípade musíme krabice rozdeliť, aby boli rovnomerné. Vyberieme rukavice a peňaženku a vložíme do krabice, kde nič pre potešenie nebolo. Osoba, ktorá tieto predmety v dobrom duchu venovala (a neuvedomila si, že čo robí, nie je fér voči ostatným) takto v konečnom dôsledku poteší viac babičiek,"vysvetľuje Sisa.