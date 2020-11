Po vyhlásení premiéra zavládlo v lyžiarskych strediskách zdesenie: Tvrdý odkaz Tatrancov Matovičovi!

Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk sú v šoku!

Vyjadrenie premiéra Igora Matoviča, že takmer vôbec neuvažuje o ich otvorení počas tejto sezóny, vyvolalo v ich radoch búrku nevôle. A predsedovi vlády posielajú niekoľko poriadne tvrdých odkazov. „Za tejto situácie hovoriť, že ideme otvárať lyžiarske strediská, ktoré boli zdrojom vzplanutia nákazy COVID-19 minulej zimy, by bolo mimoriadne naivné,“ povedal okrem iného premiér.

„Jasné, ak urobíme plošné masívne testovanie v decembri a situáciu dostaneme opäť výrazne pod kontrolu a čísla dostaneme dolu, tak dobre, potom sa bavme o takýchto veciach. Dovtedy, kým nenaberieme odvahu na masívne testovanie, aby sme vírusu dali opätovne po krížoch, to budú len také taľafatky o ničom...“ Na tieto slová okamžite zareagovali prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk. „Zachovaj si zdravý gazdovský rozum,“ odkazuje Matovičovi riaditeľ strediska Lopušná dolina pri Svite Ľubomír Kozubík (59), podľa ktorého je lyžiarsky šport v tejto situácii veľmi dôležitý aj pre duševné zdravie.

„Tiež musím dôrazne oponovať, že sa vírus rozšíril z lyžiarskych stredísk. To nie je pravda. Mohol sa rozšíriť tak akurát z hotelov a barov, kde je veľká koncentrácia ľudí.“ Podľa Kozubíka sú lyžiarske svahy a vleky bezpečné. „Jediným krízovým miestom sú toalety, ktoré vieme po každom použití dezinfikovať,“ ubezpečuje premiéra.

Nemusia to prežiť

Rozčarovanie z vyjadrenia Igora Matoviča neskrýva ani manažér lyžiarskeho strediska Bachledka Peter Nemešany (31). „Situácia pre nás, ktorí podnikáme v oblasti cestovného ruchu, je veľmi nejasná, no aj napriek tomu investujeme do prípravy zimnej sezóny nemalé finančné prostriedky,“ hovorí Nemešany.

„Rozumiem poznámke pána premiéra, že minuloročným zdrojom nákazy boli zahraničné lyžiarske strediská. No také, aký je napríklad rakúsky Ischgl, u nás nikde nenájdeme. Je to obrovské stredisko zábavy, a to nielen lyžiarskej. Pri priaznivom vývoji a dodržaní opatrení a hygienických nariadení by naše lyžiarske strediská mohli dostať šancu. Je tu aj vyjadrenie rezortu dopravy, že sa zimná sezóna otvorí bez väčších obmedzení. My ako Bachledka veríme, že sezónu otvoríme a zodpovedne ju spoločne zvládneme.“

Chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik (45) už nevie, čo si má o tom všetkom myslieť: „Nie je tu žiaden koncept. Neviem si predstaviť, čo bude, ak ostanú lyžiarske strediská zatvorené. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk a ostatní podnikatelia v cestovnom ruchu to nemusia prežiť. Lyžiarsky vlek na Solisko dokonca fungoval aj cez vojnu...“

Rokujú s odborníkmi

„Od septembra pracujeme s odborníkmi a so štátnymi inštitúciami na návrhu prevádzkového semafora opatrení a zároveň máme pripravený plán bezpečnej prevádzky pre lyžiarske rezorty a veľké množstvo opatrení nad rámec existujúcich predpisov,“ vyjadril sa hovorca TMR, nášho najväčšieho prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk, Marián Galajda. „Pre nás bude dôležité konečné vyjadrenie a usmernenie pandemickej komisie a predovšetkým ÚVZ SR, pričom máme informáciu, že tieto témy ešte neboli presne uzavreté.“