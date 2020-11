Vláda podľa Rašiho nezvláda boj s pandémiou: Štipľavá poznámka, ktorá premiéra zabolí

Pandemický plán, ktorý predstavila strana Sloboda a Solidarita (SaS), je podľa Hlasu - sociálnej demokracie (Hlas-SD) obžalobou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) z nečinnosti.

Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR a člen strany Hlas-SD Richard Raši. Doplnil, že nerozumie, prečo má Slovensko dva pandemické plány. Okrem SaS plán pripravilo aj ministerstvo zdravotníctva.

„Plán SaS je viac precízny, nedáva možnosť robiť absurdnosti,“ povedal Raši. Plán liberálov považuje za striktný a racionálny. Základnou myšlienkou plánu SaS, ktorý dnes predstavili, je rozlišovať medzi málo a veľmi nakazenými regiónmi. Semafor zdravia je rozdelený na osem kapitol, prvá sa týka všeobecných podmienok, ktoré platia vždy. Súčasťou semaforu sú zároveň špecifické opatrenia. Tie budú jednotlivým regiónom prideľované podľa toho, v akom stave sa nachádzajú. Celé Slovensko je v pláne SaS rozdelené na 36 častí podľa jednotlivých obvodov regionálnych úradov verejného zdravia. Každá takáto časť Slovenska by mala pridelené skóre. To by určovali štyri veličiny, a to počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov, počet nakazených ľudí nad 65 rokov na 100-tisíc obyvateľov z tejto vekovej skupiny, rýchlosť ako sa vírus šíri a pozitivita, teda koľko percent z urobených testov bolo pozitívnych.

Hlas zároveň vyzýva premiéra, aby prestal s prípravou decembrového celoplošného testovania a tiež, aby zrušil nákup 16 miliónov antigénových testov a nakupoval len na základe odporúčaní Európskej komisie. Celonárodné celoplošné testovanie je podľa Rašiho nezodpovedné voči ľuďom, samosprávam aj zdravotníkom. "Vláda nezvláda boj s pandémiou," poznamenal Raši, pričom označil komunikáciu v koalícii za chaotickú. Zároveň vyzval vládu, aby zo Slovenska nerobila "pokusné laboratórium". „Žiadna iná krajina na svete nás celoplošným testovaním nenasleduje a ani nebude,“ doplnil Raši.

Za výsledkom klesajúcich čísiel v súvislosti s novým koronavírusom nevidí celoplošné testovanie, ale lockdowny a zavedené opatrenia.