Tajné nočné manévre v dome Harryho a Meghan v Británii: Ten krok hovorí o jedinom!

Ten dostal ako svadobný dar od babičky, kráľovnej Alžbety II. Lenže keď sa s manželkou Meghan rozhodli odísť oficiálne z britskej kráľovskej rodiny a žiť ako civilisti v USA, peniaze za prestavbu nehnuteľnosti museli uhradiť. V novembri si z neho odsťahovali posledné súkromné ​​cennosti a Frogmore po nich zdedila princezná Eugenie. Harryho sesternica, mladšia dcéra vojvodu z Yorku, syna Alžbety II. Bude v dome žiť s manželom Jackom Brooksbankom, za ktorého sa vydala v októbri 2018. Manželia sa do domu Frogmore vo Windsore nasťahovali pred dvoma týždňami. Pomerne nenápadne, takže britská verejnosť sa o tom dozvedá až tretí víkend v novembri. ,,Sťahovacie autá prišli k domu uprostred noci a vypratali interiér. Nikto nechcel, aby sa o tom dozvedela verejnosť. Vysťahovania domu a odovzdanie kľúčov je veľmi silný signál, že sa Harry a Meghan v žiadnom prípade nemienia vrátiť do Spojeného kráľovstva. Vyzerá to, že stále jasnejšie dávajú najavo, že v Spojených štátoch plánujú zostať natrvalo," píše denník The Mirror. Eugenie je tehotná a vo Frogmore chce byť posledné týždne pred pôrodom, tam tiež potomka s manželom Jackom prinesú z pôrodnice. Podľa britských expertov je Frogmore technicky vzaté stále Harryho. Ten si bol s Eugenie vždy blízky, vzťah sa trochu pokazil, keď princ začal na jej svadbe rozhlasovať, že s Meghan čakajú dieťa. Trochu sebecky tým totiž strhli pozornosť na seba, hoci ten deň mal patriť Eugenie a Jackovi.