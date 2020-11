Chladné počasie len tak neustúpi: Slovensko čaká mrznúci dážď aj sneženie

Zažili sme prvý zimný víkend. Teplota totiž klesla pod mínus 10 stupňov Celzia. Chladné počasie bude na našom území panovať aj počas naledujúcich dní.

Pripraviť by sme sa mali na ranné hmly aj oblačnosť. Šoféri by mali rátať aj s miernou poľadovicou. Na severe a na východe Slovenska bude snežiť, takže na cestách bude pomerne šmykľavo. Po slnečnom, no trochu mrazivom víkende nás nový týždeň privíta oblačnosťou a hmlami.

Meteorológovia z SHMÚ nemajú príjemnú predpoveď ani pre šoférov. V pondelok ráno sa totiž na viacerých miestach Slovenska môže vystkytnúť poľadovica. Je to v dôsledku toho, že počas dňa budú teploty stúpať nad nulu a v noci zasa klesať pod bod mrazu.

„V pondelok nadránom sa môže najmä na severe a na východe vyskytnúť prízemný mráz a sneženie. Situácia sa zmení v utorok a v stredu, keď nás poteší slnečná obloha. Teploty sa vyšplhajú na 2 až 9 °C,“ predpovedá meteorologička Miriam Jarošová. Predpoludním sa však aj počas týchto dvoch slnečných dní vyskytnú hmly. V závere pracovného týždna sa slnečné lúče opäť vytratia. „Vo štvrtok a v piatok bude slnka len minimálne, teplota sa však výrazne nezmení,“ doplnila Jarošová.

Aké bude počasie

Pondelok - 1 až 5 °C

Utorok - 4 až 7 °C

Streda - 4 až 9 °C

Štvrtok - 0 až 10 °C

Piatok - 0 až 10 °C