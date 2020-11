Michal Krištof o živote vo Fínsku: Rúška tu nie sú povinné, na zápasy chodia diváci

Už tretiu sezónu patrí medzi lídrov fínskeho klubu Kärpät Oulu slovenský reprezentačný útočník Michal Krištof (27).

Hoci sa jeho tímu v tomto ročníku zatiaľ nedarí úplne podľa predstáv, on je so svojou produktivitou spokojný. Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil aj to, že rúška pre koronavírus nie sú v krajine povinné a na tribúnach môžu byť aj fanúšikovia!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

? Odohrali ste všetkých 14 duelov sezóny, v ktorých ste strelili 2 góly a na 8 prihrali. Ste spokojný s doterajšími výkonmi?

- Samozrejme, že vždy to môže byť lepšie, ale napriek tomu, že sme mali v mužstve dvojtýždňový herný a tréningový výpadok pre koronavírus, tak som spokojný. Ale ako tím by sme mohli mať na konte viac bodov, viacero duelov sme prehrali tesne o gól a nezvládli sme aj nejaké zápasy, kde sme boli favoritom.

? Aj vy ste mali pozitívny test na COVID-19?

- Nie, môj spoluhráč.

? Ako často sú hráči vo fínskej lige testovaní?

- Pred štartom súťaže bolo povinnosťou klubov, aby otestovali všetkých hráčov. Teraz nás už netestujú, iba vtedy, ak je nejaký pozitívny prípad v tíme. Všetci idú do dvojtýždňovej karantény a na povinný test.

? Musia ľudia v krajine nosiť povinne rúška? Ako to je s reštauráciami?

- Vonku ľudia vôbec nenosia rúška, v obchodoch a v nákupných centrách áno, ale je to na dobrovoľnej báze, nie je to nariadenie vlády. Reštaurácie sú normálne otvorené, iba bary majú o polnoci povinnosť zavrieť.

? Takže aj fanúšikovia môžu chodiť na zápasy?

- Áno, ale môže byť obsadených iba 50 % percent z kapacity štadióna. U nás momentálne chodí okolo 3 700 divákov.

? Čím to je, že tradičné mužstvá ako Turku, Tappara a aj Oulu sú na nižších priečkach?

- Viaceré kluby využili možnosť angažovať hráčov z NHL či AHL pred štartom zámorskej sezóny, takže uvidíme, keď im čoskoro títo chalani odídu, ako sa to prejaví na ich výsledkoch.

? Vaším spoluhráčom v klube je gólman Patrik Rybár. Trávite spolu veľa času aj mimo ľadu?

- Áno, chodíme spolu na kávu či do reštaurácie. Keď tu mal nedávno priateľku, tak ja so snúbenicou Klaudiou sme boli pozvaní k ním, takže rozumieme si dobre.

? Vo Fínsku je mnoho jazier, už ste stihli nejakú rybačku?

- Priznám sa, že nie, a ani nie som nejaký rybársky nadšenec (smiech).