Kandráč nahráva prekvapenie pre deti: Do práce zapojil celú rodinu

Talentovaná rodinka! Hudobník Ondrej Kandráč (42), ktorý je známy aj z relácie Všetko čo mám rád, počas druhej vlny koronakrízy nezaháľa a pustil sa do tvorby nového CD pre svojich detských fanúšikov.

Na projekte sa bude podieľať dokonca aj jeho rodina - od Ondrejovej mamy až po jeho staršie deti Ondreja (9) a Emmu (7).

„A tak to vyzerá, keď zapojíš do roboty celú rodinu. Chystáme nové CD pre deti!“ prezradil Ondrej fanúšikom. Je len otázkou času, kedy sa k umeleckej tvorbe pridá aj maličká dcérka Mária (5 mes.), ktorá do rodinky pribudla len nedávno.