Bittó Cigániková o protestoch na 17. novembra: Kritika kolegov z parlamentu, toto prestrelili

Na tom, že 17. november neprispel k upokojeniu situácie v štáte, majú podiel obe strany v konfrontácii, teda aj časť demonštrantov, ktorí zneužili odkaz Nežnej revolúcie a flagrantne ignorovali súčasné opatrenia, ale takisto aj predstavitelia exekutívy pri komunikácii a vyjadrovaní sa o protestujúcich.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS). "Je zvláštne vidieť rečniť na 17. novembra Fica, Kotlebu, Hrabina či šéfa komunistov Hrdličku, ale určite by som nekomunikovala to, že v uliciach boli len extrémisti, komunisti a psychopati. Myslím si, že by sme mali v tejto komunikácii trochu vyzrieť," uviedla Bittó Cigániková, ktorá zároveň pripustila, že vyjadrenia boli vyslovené pod tlakom.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš súhlasí, že medzi protestujúcimi neboli len ľudia zmanipulovaní politikmi, ale aj tí, ktorí chcú pokojnou formou vyjadriť frustráciu z ekonomického stavu, do ktorého sa dostali. "Nekomunikoval by som tak ako minister obrany, hoci si myslím, že vyjadrenia o opiciach sa skôr týkali predchádzajúceho incidentu pred úradom vlády z polovice októbra," povedal. Kritizoval, že lídri opozície podrývali boj s ochorením COVID-19, keď nezakryto na uliciach porušovali platné protipandemické opatrenia.

Podpredseda strany Smer-SD Ľuboš Blaha, na ktorého tiež mierila Šipošova narážka, je presvedčený, že väčšinu času dodržiavali zúčastnení politici zo Smeru-SD platné nariadenia hygienikov vrátane nosenia rúšok, zložené ich mali mať len pri fotení či spievaní hymny. "Nerobme však z nosenia rúšok náboženstvo. Ďaleko väčší dôraz musíme v súčasnej situácii klásť na sociálne a ekonomické opatrenia," zdôraznil Blaha.

Nezaradený parlamentný poslanec Matúš Šutaj Eštok, pôsobiaci v strane Hlas-SD, je presvedčený, že 90 percent osôb na protestoch tvorili ľudia frustrovaní zo súčasnej ekonomickej, spoločenskej situácie i úrovne komunikácie zo strany vlády. "Veľmi ma mrzí, že títo ľudia boli častovaní zo strany niektorých koaličných politikov slovami ako lúza či hlupáci. Absolútnym vrcholom arogancie je pán minister obrany a jeho výroky o opiciach, v každej civilizovanej krajine, by mal za to odstúpiť," zdôraznil Šutaj Eštok.