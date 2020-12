Mladý párik zachránil počas cestovania mačku: Ich výlet sa zmenil v hotovú nočnú moru

Zbalili si kufre a vydali sa na cestu snov! Lee Hodges (33) a jeho partnerka Willow Rolfe (29) z Birminghamu sa živili ako učitelia. Keď mali dostatok finančných prostriedkov, vybrali sa na cestu po Amerike. Netušili, aké peklo ich čaká.

Ako píše portál real fix, bol august 2019, keď sa dvaja Briti rozhodli vyskúšať ďalšiu životnú etapu. Nachádzali sa akurát vo Washingtone, kde zachránili z útulku mačku Aimee. Bola s nimi počas celého výletu a spoznala toho viac než niektorí ľudia. "Odkedy s nami cestuje, spoznala 15 amerických štátov a bola v dvoch krajinách," povedal Lee. Dvojica s ňou nadviazala silné puto a aj keď sa začala rozširovať pandémia koronavírusu, Lee a Willow sa odmietli vrátiť domov. Nechceli nechať ich milovanú mačičku napospas osudu.

Vo februári sa presunuli do južného Mexika. Už v tom období im už pomaly končila platnosť víz. Aby toho nebolo málo, Aimee sa dostala do opusteného staveniska, ktoré stážili tri psy. Lee ju včas zachránil, no jej predná labka bola zlomená. Vášniví cestovatelia a milovníci mačiek uviedli, že tento incident ešte viac prehĺbil ich puto.

Aimee musela podstúpiť operáciu, čiže ich návrat domov sa opäť odložil. Usadili sa tak na pozemku ich známeho a pripravovali sa na izoláciu v kanone. Dúfali, že situácia s koronavírusom čo najskôr prejde, no boli z nich bezdomovci v cudzej krajine. Skutočný problém nastal, keď k nim v jeden deň nečakane dorazili dve autá so zdravotníkmi a policajtami, ktorí mali poloautomatické zbrane. Lámavou angličtinou im vysvetlili, že národné parky sa uzatvárajú na dobu neurčitú. Skúšali to teda prečkať na pláži, no po krátkom čase sa znova presúvali. V Mexiku trčia takmer 9 mesiacov s minimom peňazí a pokazeným autom. "Dá sa povedať, že z nášho vysnívaného výletu sa stala nočná mora," uzavrel Lee.