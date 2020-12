Tvrdohlavý manžel chcel za každú cenu prekvapiť svoju ženu: Neuveríte, čo spravil s ich domom

Na tento moment čakal 36 rokov! Manželia Mike Goldsmith a Karen Goldsmith (59) z Plymouthu mali vždy rozdielne názory, čo sa týkali renovácie domu. V jeden deň sa však situácia diametrálne zmenila. Potešilo by vás niečo také?

Ako píše portál mail online, Karen si so svojou dcérou dopriala chvíľu voľna a opustili na pár dní mesto. Mike sa medzitým chytil príležitosti, na ktorú čakal dlhé roky! Ich dom vymaľoval farbami dúhy. Nebál sa manželkinej reakcie, ktorá bola vždy striktne proti tomuto "kreatívnemu" nápadu? Nuž, jej reakcia rozhodne nebola taká pozitívna. Keď zbadala po návrate z Londýna toto obrovské prekvapenie, okamžite odvrátila zrak. "Ale čím viac som sa na to pozerala, tým viac sa mi to páčilo. Teraz to bude takéto," povedala.

Od kreatívnej angažovanosti jej manžela ubehli už dva roky. Farby dúhy im stále prinášajú rovnakú radosť. Muža k tomuto kroku inšpirovala dávna dovolenka v Portugalsku. Dlhé roky sa nedokázal vzdať svojej vízie. Ešteže to neľutujú.

Reakcie ľudí na ich prerobený domov boli rôzne. Niektorí ihneď odsúdili "dúhový dom" a iným zase vyčaroval úsmev na tvári. Na internete sa rozprúdila zaujímavá diskusia. "Aké otrasné. Som rada, že nie sú moji susedia," napísala znechutená Gina Angouras. Manželský páž žije v tejto stavbe od roku 1984 a do 2018 bolo všetko sivé. Mike a Karen však farebnú zmenu vôbec neľutujú.