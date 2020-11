Totálny výsmech Matovičovi: Jeho telefonát sa stal hitom internetu! Z tohto pôjdete do kolien

Premiérovi SR Igorovi Matovičovi takmer oči vypadli, keď mu v piatok volalo neznáme číslo. Zodvihol telefón a na druhej strane linky bol bývalý britský premiér Tony Blair. Premiér sa pochválil na sociálnej sieti a slovenskí komici okamžite zareagovali. Toto vás dostane!

"Taký zvláštny pocit, keď vám volá neznáme anglické číslo ... zodvihnete ... a tam Tony Blair ... s tým, že ho mimoriadne zaujal náš projekt plošného testovania," napísal Igor Matovič. Podľa premiéra šlo o zaujímavý rozhovor so zaujímavým človekom. Netradičná príhoda premiéra zaujala aj slovenského herca a komika Štefana Martinoviča, ktorý baví slovenský internet.

Nakrútil video, kde parodoval nášho premiéra a jeho rozhovor s Tonym Blairom. "Do to je? Tony? Aký Tony? Tony Blair? Aaaa Tony Blair!" ohlásil sa po zodvihnutí telefónu. Števo nevynechal ani legendárny výrok premiéra "one time, next time" a poukázal na jeho slabú znalosť anglického jazyka. "To bol ale plodný rozhovor," utrúsil na konci.

V priebehu 12 hodín si paródiu Števa Martinoviča pozrelo takmer 22-tisíc ľudí, ktorí sú z videa nadšení.

Premiér Matovič si však z ničoho veľkú hlavu nerobí a podľa neho sa dokonca počas rozhovoru dobre zasmiali. "Chcete zaručene rozosmiať Angličana? Tak mu po vašom vzájomnom rozhovore povedzte, že má skvelú angličtinu ... ako ja včera Tonymu Blairovi ... a zasmejete sa poriadne obaja," pochválil sa na sociálnej sieti.