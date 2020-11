Dominika Gottová po pokuse o samovraždu: Skončí vo Fínsku ako bezdomovec?!

Dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (47) prežila najhorší týždeň svojho života. Po tom, čo odletela za svojím manželom, hudobníkom Timom Tolkkim (54), do Fínska, sa rozhodla siahnuť si na život.

Nevydarený pokus o samovraždu vyvolal špekulácie o tom, čo sa v osudnú noc naozaj stalo. Dominika je aktuálne hospitalizovaná v nemocnici a pomocnú ruku jej podáva Veľvyslanectvo Českej republiky v Helsinkách. Netrpezlivo však čaká na rozhodnutie úradov, či jej vôbec dajú sociálny byt. A práve to môže byť veľkým kameňom úrazu! Vzťah Dominiky s jej manželom Timom ju priviedol na pokraj psychického zrútenia.

Jej slávny otec Karel Gott († 80) by bol nešťastný z toho, keby zistil, že jeho dcéra nemá ani na slušné bývanie. Už v období krátko pred jeho smrťou bolo známe, že Dominika s manželom nemali vo Fínsku ani na nájom. Niet sa čo čudovať, keďže Timo je už aj bez toho až po uši zadlžený. Síce sa Dominika vrátila do Česka a počas práce v bare sa jej podarilo prenajať byt, ale na nový začiatok to nestačilo. Vrátila sa späť do Fínska, kde jej reálne hrozí, že skončí na ulici.

S Timom požiadali o sociálny byt, ktorý im mali včera schváliť, alebo zamietnuť. Aký je však výsledok, nevedno. Ak im štát nepomôže, Dominika s Timom skončia na dlažbe a ocitnú sa bez bývania, práce aj peňazí. Vážne existenčné problémy ju doviedli až k pokusu o samovraždu, ktorý, našťastie, nebol úspešný. „Siahla som si na psychické dno a chcela som so všetkým skončiť, to je pravda. Vďaka pomoci manžela Tima sa tak však nestalo,“ informuje spevákova dcéra, ktorá je teraz v nemocnici v zlom psychickom stave.