Milan z Extrémnych premien začal nový život v Česku: Toto nech tréner Molnár radšej ani nečíta

Zmena k lepšiemu či k horšiemu?! Milan Majerčík (45) bojoval so svojou váhou, ale aj psychikou v markizáckej šou Extrémne premeny.

Od posledného nakrúcania ubehlo už pár mesiacov a Milan začal nový život. Presťahoval sa do Čiech, kde má novú prácu. Zarážajúci je pritom fakt, že sa mu „podarilo“ opäť pribrať. Už počas šou priznal, že má problém s alkoholom a nielen on. Ako je to s ním aktuálne?!

Milan sa s priateľkou Zuzanou v auguste presťahoval do Prahy, kde dostal novú prácu. „Pracujem zase v štátnej firme, českej Správe železníc. Bývame zatiaľ v podnájme,“ priznal Novému Času účastník reality šou, ktorý predtým pracoval ako vedúci tunelov a mal pod palcom tunely Čebrať a Višňové. Práve v druhom sa stala v roku 2017 obrovská tragédia, pri ktorej zomrela krásna geodetka Mária († 25).

Hoci za to Milan nemohol a v čase nešťastia už pracoval na Čebrati, veľmi ho viaceré nešťastia na tom mieste zasiahli a jeho psychika utrpela. Práve preto mal začať enormne priberať. A zatiaľ čo v šou tvrdil, že z práce mal odísť nie na vlastnú žiadosť, teraz tvrdí niečo iné. „Odchod bol korektný, prácu som chcel meniť ja, takže odchod bol preto. Každá práca je náročná, ja som chcel zmenu,“ hovorí Milan, ktorý mal veľký problém s alkoholom a vypiť si mala mať v obľube aj jeho priateľka.

„Prestal som úplne. Je nám tu krásne a užívame si to. Sme spokojní aj bez alkoholu,“ priznal Majerčík, ktorý však opäť pribral. Na konci šou v máji vážil 98 kg, teraz má 120 kg. S trénerom Molnárom vraj v kontakte nie je. „Marošovi som nevolal, som v kontakte s inou osobou, s ktorou riešim tréningy. Marošovi zavolám, keď pôjdeme na biliard. Takú máme dohodu,“ dodal Milan.