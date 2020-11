Prymula reaguje na opatrenia v Česku: Dokážu zastaviť celú situáciu epidémie?

Pri zachovaní súčasných protiepidemických opatrení sa Česká republika pod 1000 nových prípadov koronavírusu denne dostane zhruba 14. decembra.

V televízii Prima to v nedeľu povedal bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO). Ak by sa začali opatrenia v najbližšej dobe uvoľnovať, vráti sa podľa neho Česko rýchlo k vysokým číslam nakazených.

Epidémia v Česku podľa Prymulu brzdí. "Je otázkou, či dostatočne intenzívne. Pokiaľ si to voľným okom nahliadneme a spočítame, tak ak by vydržala sila tých opatrení, ktoré máme, tak v podstate sme schopní povedať, že pod 1000 prípadov sa dostaneme niekedy okolo 14. decembra," povedal.

Prezident Českej lekárskej komory Milan Kubek uviedol, že terajšie opatrenia majú silu epidémiu zbrzdiť, nie zastaviť. Ním vedená organizácia už skôr vyzývala k ich ďalšiemu sprísneniu. Nepodarilo sa podľa neho ochrániť zraniteľné skupiny obyvateľov.

V Česku pribudlo v sobotu 4199 potvrdených prípadov koronavírusom, najmenej v tomto týždni. Vo voľných dňoch sa však menej testuje. Oproti minulej sobote je nárast prípadov nižší o približne 3500. Aktuálne chorých je 129 788 a väčšina má mierny priebeh choroby. Do štatistík pribudlo od večernej aktualizácie ďalších 53 úmrtí, počet zomretých s COVID-19 od začiatku epidémie sa tak zvýšil na 6058.

Od marca, kedy sa koronavírus začal v ČR šíriť, sa ním nakazilo 458 229 ľudí, viac než dve tretiny z nich sa vyliečilo. Hospitalizovaných je podľa posledných údajov ministerstva 7200 nakazených koronavírusom, pred týždňom ich bolo o takmer 600 viac. V ťažkom stave je naďalej okolo 1100 pacientov.

V poslednom týždni ale aj ubúda testov. V piatok ich laboratória vykonali 30 262, najmenej v tomto týždni a zhruba o 10 000 menej ako predchádzajúci piatok. Medzi testovanými je stále zhruba štvrtina nakazených.

Podľa Kubku je počet testov nedostatočný, preto majú úrady skreslené údaje. Základnou príčinou nižšieho počtu je podľa neho to, že epidémia sa v súčasnosti šíri viac na vidieku. Ukazuje sa podľa neho, že v ČR je dvojaké zdravotníctvo - vo veľkých mestách je zdravotná starostlivosť oveľa lepšie dostupná ako na vidieku. Navrhoval preto ministerstvu, aby do malých obcí jazdili pojazdné odberové tímy, bol ale odmietnutý. Kubek tiež vyjadril obavu, že ak minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) podľahne tlaku kolegov vo vláde, začne uvoľňovanie príliš skoro. Varoval, že ak sa začiatkom decembra otvoria nákupné centrá, môže už po Novom roku nastať veľký problém.

Prymula tiež kritizoval, že všetkých päť stupňov nového protiepidemického systému (PES) sú prepojené s nutnosťou núdzového stavu. Podľa neho by to tak malo byť napríklad u dvoch najrizikovejších pásiem. "Ostatné opatrenia by sa mali urobiť mimo núdzový stav. Je nešťastné, že legislatíva je postavená takto, vyžaduje to zmenu, pretože byť takú dlhú dobu v núdzovom stave asi nie je dobré," uviedol.

Systém počíta s piatimi farebne odlíšenými pásmami. Najmiernejšie je zelené do 20 bodov, druhé žlté do 40 bodov, tretie oranžové do 60 bodov, štvrté červené do 75 bodov a piate fialové v prípade vyššieho skóre. Na každý stupeň sú naviazané konkrétne opatrenia.