Ján a Vladimír vytvorili poďakovanie hrdinom v prvej línii: Dostane vás, z čoho je Coviďák

S pandémiou bojujú aj umením! Skúsený majster kováčstva Vladimír Eperješi (44) tentoraz zapriahol do práce aj tovariša Jána Faltina (21), s ktorým zhotovili dielo z kovového odpadu.

Ich dar na počesť všetkých ľudí v prvej línii vystavia na obdiv na zatiaľ nespresnenom verejnom mieste v Košiciach.

Študent 2. ročníka sochárstva a 3D ateliéru na Fakulte umenia TUKE Ján Faltin (21) prezradil, že dielo robili tri týždne. „Je to vlastne moja prvotina, ktorá uzrela svetlo sveta aj vďaka pomoci pána Eperješiho. Výšku má 220 centimetrov a hmotnosť je do 150 kilogramov,“ vyratúva. Vladimír Eperješi dodal, že socha sa skladá z viacerých častí, ktoré súvisia s celým priebehom testovania. „Malá postavička navrchu pripomína samosprávu, bez ktorej by to jednoducho nešlo. Socha má aj rúško, čo súvisí s hygienikmi a na pleciach sú výložky na znak vojakov, hasičov a policajtov. Nechýba fonendoskop, lebo naši zdravotníci to zvládli bravúrne. Malý panáčik dole znázorňuje dobrovoľníkov a ruky sochy, ktorú sme nazvali Coviďák, zvierajú kladivo. To sme vlastne my ľudia, ktorí zničíme zákerný vírus,“ vysvetlil.

Dielo v číslach

Výška: 2,2 m

Hmotnosť: 150 kg

Dĺžka výroby: 3 týždne