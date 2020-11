Trump na tlačovej konferencii takmer pripustil volebnú porážku: Skoro ho zlomili otázky novinárov

Americký prezident Donald Trump počas piatkovej tlačovej konferencie, na ktorej informoval o plánoch týkajúcich sa autorizácie a distribúcie vakcíny proti koronavírusu a možného lockdownu, takmer pripustil, že v Bielom dome už nebude veľmi dlho, uviedla agentúra DPA.

"Táto administratíva nepôjde do lockdownu," povedal Trump, ktorý celé mesiace opakuje svoj prísľub, že sa nevráti k rozsiahlemu lockdownu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 napriek prudkému dennému nárastu nových prípadov.

"Nech sa v budúcnosti stane čokoľvek, ktovie, ktorá administratíva tu bude, myslím, že to ukáže čas. No môžem povedať, že táto vláda do lockdownu nepôjde," vyhlásil Trump.

Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Joe Biden po tom, ako zvíťazil v štáte Pensylvánia a presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov. Americké médiá v piatok informovali, že Biden získal 16 hlasov voliteľov v štáte Georgia, čím ich celkovo získal 306.

Trump však stále odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky.