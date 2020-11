Mentálny kouč Dago Palovič o úspechu Slovákov: Tarkovič si získal tím srdcom a človečinou

Postup vydreli srdcom! Víťazstvo slovenských futbalistov vo štvrtkovom finále baráže o postup na majstrovstvá Európy na pôde Severného Írska nebolo pre mentálneho kouča Daga Paloviča (45) prekvapením.

, aby tušil, že sú na poslednú prekážku pred štartom na slávnom podujatí dobre pripravení!Bývalého profesionálneho hráča pokeru si pred vyvrcholením púte za kontinentálnym šampionátom prizvali aj slovenskí futbalisti. Keďže reprezentanti v kľúčovom dueli zvládli aj severoírsky odpor, jeho dvojhodinová prednáška počas zrazu v Senci mala na Hamšíka a spol. zjavne priaznivý efekt.povedal Novému Času odborník, ktorý okrem iného ocenil vôľové vlastnosti a psychickú odolnosť „sokolov“. „Bolo cítiť, že si všetci správne nastavili myseľ, zmenili prístup a na trávnik nastúpila odrazu celkom ,nová´ jedenástka. Tú okrem umenia zdobilo nasadenie, koncentrácia, bojovnosť, obetavosť alebo ďalšie prednosti,“ dodal Palovič s tým, že za najdôležitejšieho muža obratu o 180 stupňov považuje trénera Štefana Tarkoviča.Ako správny profesionál sa však nebál do toho dať aj to najdôležitejšie -. Ním to spolu so svojou človečinou u chalanov vyhral na celej čiare. Pobláznil ich a oni sa mu za to potom odvďačili tak, ako najlepšie vedeli. Stali sa úžasným kolektívom, z ktorého bola cítiť energia a chuť,“ uzavrel Dag, ktorý by reprezentačnému áčku rád pomáhal aj v budúcnosti.