Minister Krajniak o návrhu dôchodkového systému: Prečítajte si, aké zmeny chce zaviesť

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predkladá návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania.

Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii s tým, že návrh má priniesť stabilný a udržateľný systém so spravodlivými dôchodkami. Odchod do dôchodku by mal byť možný po 40 odpracovaných rokoch, zaviesť sa má aj automatický vstup do druhého piliera a valorizácia dôchodkov o dôchodcovskú infláciu.

Týmto ústavným zákonom by chcel Krajniak stabilizovať dôchodkový systém na obdobie 20 rokov. Po 40 odpracovaných rokoch by malo byť garantované, že občan môže ísť do dôchodku. Ak niekto odpracuje 15 rokov, mal by mať garantovaný vek odchodu do dôchodku na základe tzv. automatu vypočítaného z priemernej strednej dĺžky života.

Zaviesť by sa mal tiež automatický vstup do druhého piliera pre poistencov, u ktorých je predpoklad, že budú môcť sporiť minimálne 30 rokov. Zároveň budú mať dva roky na to, aby mohli zo systému vystúpiť. Najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok pôjde podľa Krajniaka do druhého piliera.

Doživotné vyplácanie dôchodkov by zároveň malo byť ústavne garantované. "Jednorazovo vyplatiť nasporenú sumu bude možné iba v dvoch prípadoch. Po prvé, v mimoriadne ťažkej životnej situácii, a po druhé, ak človek nasporil iba minimálnu sumu," poznamenal Krajniak.

Ústavne garantované má byť aj právo na valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu každoročne. "Ak v spotrebnom koši tých výdavkov, ktoré dôchodcovia sú nútení vynakladať, stúpnu ceny o nejaké percento, alikvotne musí stúpnuť aj dôchodok," priblížil minister práce. Zaviesť sa má tiež právo na mimoriadne zvýšenie dôchodku, ak sa Slovensku ekonomicky darí.

Garantovaná by mala byť podľa návrhu solidarita v rámci jednej generácie, ale aj medzi generáciami, čo predstavuje tzv. rodičovský bonus. "Aby deti mohli priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov," dodal Krajniak. Jedna pätina z odvodov, ktoré idú na dôchodok, tak pôjdu prostredníctvom rodičovského bonusu priamo rodičom týchto detí.

V oblasti udržateľnosti by sa mali rozšíriť kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá by mala každoročne predkladať Národnej rade (NR) SR správu o stave dôchodkového systému. Ak zhodnotí, že stav systému nie je dobrý a riziko udržateľnosti verejných financií je vysoké, bude možné spustenie korekčného mechanizmu. Ak bude stav dobrý, spustí sa mimoriadna valorizácia dôchodkov.

Štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič ďalej ozrejmil, že zhodnocovanie nasporených peňazí musí by zabezpečené s cieľom dosiahnuť čo najvyšší dôchodok pre občana v budúcnosti, pričom zákon stanoví pravidlá investovania. V oblasti informovanosti by sa mala zaviesť tzv. oranžová obálka. Občan by tak mal dostať každý rok informácie o tom, aký dôchodok bude v budúcnosti mať v prípade, ak budú jeho príspevky pokračovať aj v nasledujúcom období sporenia.

Krajniak predpokladá, že do Vianoc uzatvoria diskusiu o návrhu a predložia ho na rokovanie vlády. Začiatkom budúceho roka chce návrh ústavného zákona predložiť parlamentu. Účinnosť návrhu ústavného zákona by podľa Ažaltoviča mala byť od 1. januára 2022, pri rodičovskom bonuse od januára 2023 a v prípade oranžovej obálky od januára 2024.